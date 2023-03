NFL: Giants renueva a Daniel Jones por 4 años y ganará 160 mdd

Después de días de arduas negociaciones, los New York Giants llegaron a un nuevo contrato de cuatro años con el mariscal de campo Daniel Jones el martes y colocaron una etiqueta de jugador franquicia en el corredor Saquon Barkley.

Una persona con conocimiento de la situación le dijo a The Associated Press que los Giants y los agentes de Jones llegaron al nuevo acuerdo cuando faltaban minutos para la fecha límite de la etiqueta de jugador franquicia. La persona habló con AP bajo condición de anonimato porque el equipo aún no había hecho público el acuerdo.

Los acuerdos se produjeron después de que Jones cumpliera una temporada en su carrera al llevar al equipo de regreso a los playoffs por primera vez desde 2016.

WELCOME BACK DJ pic.twitter.com/QKcd4xIibK — New York Giants (@Giants) March 8, 2023

Jones y sus nuevos agentes se reunieron con el gerente general de los Giants, Joe Schoen, en el Combinado de la NFL la semana pasada y continuaron trabajando durante la última semana para lograr el nuevo contrato.

