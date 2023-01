NFL: Revelan trailer del Super Bowl LVII con Rihanna

Empieza la cuenta regresiva para que se lleve a cabo el Super Bowl LVII, y a un poco más de un mes, ya comenzó a generar expectativas con respecto al show medio tiempo el cual estará protagonizado por la cantante Rihanna.

En este sentido, este viernes se estrenó el primer trailer el cual anucia el regreso de la intérprete de "Where have you been".

“¿Dónde has estado, Rihanna?”, “Amiga, Rihanna, te hemos estado esperando”, se escucha en los primeros segundos del video en donde Rihanna aparece caminando como si estuviera en una pasarela de modas.

Se espera que la presentación de Rihanna sea un éxito que intérprete en vivo en el State Farm Stadium, en Glendale, Arizona, el próximo 12 de febrero.

