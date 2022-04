Will Hernández: 'Jugar en el Azteca es como sacarse la lotería'

En entrevista exclusiva para RÉCORD, Will Hernández, guardia ofensivo de los Cardinals, habló sobre sus padres mexicanos, así como los siguientes pasos en su carrera. El liniero fue seleccionado en el Draft de 2018 por los Giants, equipo para el que jugó hasta 2021. Para este 2022, firmó un contrato de un año con Arizona y viajará a México en la nueva temporada para un partido en el Estadio Azteca.

Al hablar sobre el Coloso de Santa Úrsula, Hernández declaró que siempre fue un sueño para él.

“Es algo muy importante para mí. Esto es algo que he soñado desde que era niño, que mi papá me platicaba del Estadio Azteca y los jugadores que han estado ahí. Era algo como un sueño para mí que estaba muy lejos, pues solo hay dos equipos al año para jugar ahí. Llegar a un equipo que jugará en ese estadio, un buen equipo, siento que me acabo de ganar la lotería”, detalló.

Will también habló sobre el honor que es para él representar a México día con día en la NFL: “Para mí México es muy importante, no solo en mi carrera, también en mi corazón, yo tengo mucho orgullo de poder representar a México en la NFL y en cada partido que juego”, declaró.

Hernández es hijo de padres mexicanos, que inmigraron a los Estados Unidos. Will nació en Las Vegas, Nevada en 1995, pero su español es perfecto. Siente una conexión especial con México y habló sobre la conexión que tendrá con los fanáticos latinos de los Cardinals.

“Llegar a Cardinals es importante, es un equipo con presencia en México y jugar en el Azteca será especialmente importante para mí, cuando llegué el día, prometo un show para todos los mexicanos”, finalizó.

El nuevo liniero ofensivo de Arizona tendrá mucho que probar en este 2022. Se declara listo para los nuevos retos que conllevará llegar a un equipo que compite por el Super Bowl y que, además, está en una de las divisiones más complicadas de toda la NFL.

