Abuelo Álvarez: 'Tokio 2020 significó una segunda oportunidad para mí'

La medalla de bronce que conquistó en sus segundos Juegos Olímpicos, Tokio 2020, impulsa al arquero mexicano Luis Álvarez a seguir trabajando en busca de más y mejores resultados.

El oriundo de Mexicali hizo historia al convertirse en el primer mexicano (hombre) en ganar una presea olímpica en tiro con arco tras adjudicarse el tercer lugar, junto a Alejandra Valencia, en equipo mixto, prueba que debutó en el calendario olímpico.

"Es algo muy especial porque es mi primera medalla olímpica, estoy muy agradecido con Alejandra Valencia de haber logrado este resultado con ella. Estos Juegos Olímpicos significaron una segunda oportunidad porque muchas veces a lo largo del ciclo de Tokio hubo muchas dudas y hubo muchos momentos en los que dije hasta aquí, pero nunca dejé de tirar, nunca dejé de entrenar”, platicó Álvarez en entrevista con RÉCORD.

"Esto tiene que ser un impulso para llegar más y mejor preparado a futuras competencias, tiene que ser un impulso, tiene que ser una catapulta. De aquí para adelante”, enfatizó.

Si bien logró su objetivo de subir al podio olímpico, Luis reconoció que tuvo sentimientos encontrados al no poder tener una mejor actuación en el último partido.

“Fue algo muy, muy especial, algo que no puedo explicar con palabras porque es un sentimiento único. Es el sueño de cualquier atleta estar en un podio olímpico, sea como sea, como hayan sido las flechas, como haya sido la situación, como haya sido la competencia, ya estar en un podio olímpico es otra cosa. Estoy agradecido y el ver la bandera, aunque sé que todavía no está en el centro pero estuvo a un ladito, es otra cosa fuera de este mundo realmente y lo único que quiero es que esto sea una motivación para en un futuro tener más y mejores resultados.

Sin ponerse una competencia en específico como meta, Álvarez se enfocará en la calidad de sus tiros y en tener una mejor preparación física y mental.

“No es el fin del camino. Me voy a preparar, voy a mejorar y voy a hacer todo lo posible para seguir enriqueciendo mis habilidades y mis conocimientos tanto como arquero como persona”.

EL ABUELO SE REIVENTÓ

Después de vivir momentos oscuros durante el ciclo olímpico, el arquero mexicano Luis Álvarez se reinventó, gano una batalla interna y conquistó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

“El no haber estado en Río 2016 sí me afectó más que nada emocionalmente, sí fue un golpe muy duro, pero después de eso llegó una etapa muy oscura para mí donde hubo muchos sentimientos encontrados, muchas situaciones emocionales. Me causaba mucho conflicto el no haber estado en Río y a final de cuentas me tuve que reinventar muchas veces para poder llegar a Tokio.

“Casi cada año era una lucha y va a seguir siendo así, me voy a tener que seguir reinventando para seguir cumpliendo objetivos. Sí fue algo difícil, pero la verdad estoy muy agradecido de que se hayan realizado los Juegos Olímpicos y que hayamos tenido la oportunidad y hasta cierto punto el privilegio Alejandra Valencia y yo de haber ganado bronce en el equipo mixto”, platicó el “Abuelo” Álvarez en entrevista con RÉCORD.

Sin lugar a dudas el podio olímpico es una inyección de motivación para Álvarez rumbo al ciclo olímpico París 2024.

“Fue muy duro cómo empecé el ciclo para Tokio en 2016 y ahorita cómo empiezo el ciclo para París, muchísimo más motivado, no quiero decir tranquilo en el sentido de que estoy como flojo, por así decirlo, simplemente un poco tranquilo de que ya hubo un resultado, ya hay una medalla olímpica y hay que ir por más.

“Hay que seguir preparándose y no tanto (para ganar) más medallas, simplemente es una cuestión de una mejora continua de seguir entrenando, de seguir mejorando. Es ahí donde me quiero enfocar muchísimo y combinar toda la experiencia que ya tengo, con todos los buenos atributos que tengo, con los buenos conocimientos que tengo y ayudarme de la ingeniería para tener un mejor rendimiento y un mejor resultado en las competencias”, aseguró.

