Chava Sobrino sobre su salida de México: 'No nos vamos porque queremos'

Salvador Sobrino, entrenador mexicano de clavados de Australia y que ganó la medalla de bronce en la plataforma de 10 metros, se pronunció sobre su salida de México.

El exclavadista aseguró que tuvo problemas con la Federación Mexicana de Natación, por lo que decidió emigrar al país oceánico.

"Tuve problemas con mi contratación. No me dio seguridad la Federación. Me ofrecieron posición en Australia. Desgraciadamente así se manejó en México. No nos vamos porque queremos", mencionó 'Chava' para Fox Sports.

La australiana Melissa Wu justamente compitió al 'tú por tú' con Gabriela Agúndez y se terminó por llevar la presea de bronce.

