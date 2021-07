Juan José Pacheco: De pedir dinero en los camiones a representar a México en maratón de Tokio 2020

Las adversidades llenaron de fortaleza física y mental al maratonista Juan Joel Pacheco, quien buscará hacer historia en su debut olímpico en los Juegos de Tokio 2020.

"Han sido 16 años difíciles y fáciles en algunos aspectos, pero creo que las partes difíciles son las que te hacen aprender. Si he tenido muchas adversidades, hace cuatro años no me veía en la posición en la que me veo ahorita, llegué hasta pedir dinero en camiones, cuando fui a una carrera. Entonces ahorita veo reflejado todo eso, no sacrificios porque lo hago con mucho gusto, pero estas adversidades son las que te dan la fortaleza para estar en dónde estás", platicó Pacheco en entrevista con RÉCORD.

"Fui a una carrera a Saltillo, Coahuila, y sólo traía 950 pesos y me fui así, al apostadero para ver si ganaba, me sobraron 25 pesos y un amigo en Saltillo me recogió en la central de autobuses, le dije 'qué vamos a comer, le dije traigo 25 pesos y él me respondió yo traigo como 50. Sabes que vamos a pedir dinero en un camión, yo canto, toco la guitarra, y tú sólo explicas a qué venimos. Les dije que veníamos a un medio maratón, les prometí que iba a ganar y sí, el otro día gané la carrera y me gané 25 mil pesos, entonces ya pagué las pizzas al siguiente día", recordó.

En su debut en el maratón, en 2017, Juan Joel se desmayó en el kilómetro 38. Situación que no lo detuvo, al siguiente año finalizó en el sexto lugar del Maratón de la Ciudad de México, siendo el primer tricolor en llegar a la meta del Estadio Olímpica Universitario.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MELISSA RODRÍGUEZ RUMBO A TOKIO 2020: "LOS SUEÑOS SÍ SE CUMPLEN"