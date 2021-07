Tokio 2020: Coach Hernández confía en hambre y talento de sus maratonistas para hacer historia

Como entrenador, Enrique Hernández hará realidad el sueño que tuvo como corredor de ir a unos Juegos Olímpicos y lo hará haciendo historia pues llevará a cuatro maratonistas mexicanos a Tokio 2020. Hazaña que ningún coach había logrado en los 42.195 kilómetros.

"Es algo por lo que he trabajado bastante, toda una vida y sí, tengo que reconocer que ni lo esperaba, ni lo soñaba, pero es fruto del trabajo día a día y las cosas se te van dando si haces las cosas bien. Afortunadamente hice un muy buen equipo, tengo muy buen patrocinador, un grupo multidisciplinario de excelencia en cada área, pero sobre todo el creer en el talento mexicano, en los chavos que tienen hambre de triunfo, que quieren crecer, entonces todo es un conjunto de factores que se han dado para lograr estos cuatro clasificados a Juegos Olímpicos", platicó Hernández en entrevista con RÉCORD.

"Los visualizo obteniendo el mejor lugar de un mexicano en Juegos Olímpicos. Haciendo las mejores marcas que ha realizado un mexicano en Juegos Olímpicos en maratón", enfatizó el coach de los olímpicos Juan Joel Pacheco, José Luis Santana, Jesús Esparza y Daniela Torres.

El camino no ha sido fácil para Hernández quien fue parte de la llamada "Época de Oro" en México como corredor y auxiliar del profesor Rodolfo Gómez, considerado uno de los mejores entrenadores mexicanos de maratón.

"Los obstáculos, bastantes. La verdad, porque no fui un corredor de la élite, fui un corredor de medio rango, entonces cuando es así se te cierran mucho las puertas, al principio batallé mucho, me cerraron las puertas muchas empresas, muchas marcas, autoridades, todo. Batallé mucho, bastante, sí le sufrí mucho, pensé en regresarme a mi tierra, porque la verdad es muy difícil cuando no tienes un nombre, pero afortunadamente tocando puertas, creyendo en los sueños de uno, trabajando para ello y perseverando pues se va logrando poco a poco que las puertas se te vayan abriendo y obviamente todo es en beneficio de los atletas", recordó Hernández.

