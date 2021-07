Djokovic sobre Simone Biles: 'La presión es un privilegio y sin ella no existiría el deporte profesional'

Novak Djokovic, tenista serbio, avanzó a los Cuartos de Final del torneo de tenis mixto de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y aprovechó para declarar sobre la situación que envuelve a Simone Biles.

La gimnasta estadounidense se retiró de la Final individual de gimnasia artística para enfocarse en su salud mental ante la alta presión que ha sufrido en los Juegos Olímpicos, y Djokovic dio su punto de vista, el cual difiere de la decisión de Biles.

"Obviamente no voy a decir que soy capaz de aislarme de todo el ruido mediático que existe en torno a mí y mis opciones de ganar este evento olímpico.

"Lo veo, lo escucho, lo percibo y sé que está ahí, pero con el tiempo he aprendido a desarrollar mecanismo de gestión emocional que me permiten ver todo eso como algo positivo, y no como algo que puede destruirme. Siento que la presión es un privilegio y que sin ella no existiría el deporte profesional", dijo Djokovic tras avanzar a Cuartos de Final.

"Los que queremos estar en la cima debemos aprender a lidiar con eso, tanto dentro como fuera de la cancha", agregó Novak en el mismo sentido.

