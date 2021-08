Juegos Olímpicos: 15 momentos más importantes de Tokio 2020

Una edición más de los Juegos Olímpicos termina, pero hay acontecimientos dignos de ser recordados, pues quedaron en la inmortalidad de la justa ya sea por increíbles hazañas o números pocos usuales.

1.- CAELEB, EL 'REY' DE LA PISCINA EN TOKIO

Caeleb Dressel, de 24 años, causó admiración a su paso por el centro acuático al colgarse cinco medallas de oro. El nadador de Estados Unidos dominó cinco de las seis disciplinas en las que compitió: los 50 y los 100 metros estilo libre, los 100 mariposa y los relevos 4x100 libre y 4x100 estilos. Solo no subió al podio en los relevos 4X100 mixtos, donde EU fue quinto.

2.- ORO COMPARTIDO

El qatarí Mutaz Essa Barshim y el italiano Gianmarco Tamberi, se convirtieron en los campeones de Salto de Altura en la rama varonil. Ambos deportistas alcanzaron una altura de 2.37 metros, por lo que decidieron compartir el podio y cada uno celebró el oro.

3.- EL MÁS RÁPIDO ES ITALIANO

Lamont Marcell Jacobs puede presumir de ser el hombre más rápido del planeta al ganar la medalla de oro en la prueba de los 100 metros planos. El italiano se llevó la prueba reina del atletismo, misma que había dominado Usain Bolt en las últimas tres ediciones de la justa olímpica, con un tiempo de 9.80 segundos.

4.- CAE, REMONTA Y GANA

Sifan Hassan, campeona mundial, tropezó con otra corredora y cayó en la última vuelta de su heat en los mil 500 metros. Sorprendentemente, terminó ganando la prueba.

La holandesa intentó, sin éxito, brincar a la keniana Edinah Jebitok, quien se tropezó justo frente a ella mientras las corredoras luchaban por posición al final de la vuelta final. Hassan también cayó sobre la pista, pero se levantó rápidamente y se dispuso a alcanzar al pelotón en una increíble remontada.

5.- IMPONENTE RÉCORD MUNDIAL EN VALLAS

Karsten Warholm, en los 400 metros con vallas, batió su récord mundial con un tiempo de 45.94 segundos al cabo de un formidable duelo con el estadounidense Ray Benjamin, que terminó segundo con 46.17. El noruego tenía el récord anterior en 46.70, marca conseguida el 1 de julio pasado en los Bislett Games de Oslo.

6.- DONCIC, AL BORDE DE RÉCORD DE PUNTOS EN SU DEBUT

Una soberbia actuación de Luka Doncic condujo a Eslovenia a un triunfo por 118-100 sobre la subcampeona mundial Argentina, en el debut de ambas selecciones en los Juegos Olímpicos.

El jugador de los Mavericks de Dallas anotó 48 puntos, en la segunda actuación individual con más puntos en la historia del basquetbol olímpico, sólo por detrás de los 55 del brasileño Oscar Schmidt

7.- SIMONE BILES SE RETIRA Y MARCA PRECEDENTE SOBRE LA SALUD MENTAL

La gimnasta estadounidense y estrella de Tokio 2020 Simone Biles se retiró de la Final individual de gimnasia artística para enfocarse en su salud mental ante la alta presión que ha sufrido en los Juegos Olímpicos.

"Después de la actuación que hice, no quería seguir. Tengo que centrarme en mi salud mental. Creo que la salud mental está más presente en el deporte ahora mismo", dijo la gimnasta tras comunicarse su decisión.

"Tenemos que proteger nuestra mente y nuestro cuerpo y no limitarnos a hacer lo que el mundo quiere que hagamos", precisó. "Ya no confío tanto en mí misma. Tal vez sea por hacerme mayor. Hubo un par de días en los que todo el mundo te tuiteaba y sentías el peso del mundo. No somos sólo atletas. Somos personas al fin y al cabo y a veces hay que dar un paso atrás", continuó.

8.- POLÉMICA EN HISTÓRICA DERROTA RUSA EN GIMNASIA ARTÍSTICA

La israelí Linoy Ashram puso patas arriba el orden establecido en la gimnasia rítmica, deporte en el que Rusia había ganado todos los oros olímpicos desde Sydney 2000, y se proclamó campeona individual este sábado por delante de las dos indiscutibles favoritas, las gemelas Dina y Arina Averina.

Ashram, en el podio de los tres últimos Campeonatos del Mundo, sumó 107.800 puntos en la Final olímpica, por 107.650 de Dina y 102.700 de la bielorrusa Alina Harnasko, que desplazó del podio a Arina (102.100) tras un grave error de ésta con la cinta.

9.- NADIE LEVANTA COMO TALAKHADZE

Lasha Talakhadze de Georgia estableció tres récords mundiales para retener su título en la categoría de levantamiento de pesas masculino más pesado. Talakhadze levantó un récord mundial de 223 kilogramos en el arranque y 265 en el clean and jerk para un total de 488.

10.- PIERDE EL ORO EN KARATE POR EXCESO DE VIOLENCIA

La pelea Final del debut olímpico del karate parecía tener todo lo que hace que los deportes de combate sean tan fascinantes, hasta un final increíble que debería haber hecho que los fanáticos estuvieran hambrientos de un arte marcial más luchando por un lugar en los programas olímpicos futuros.

En cambio, el combate por la medalla de Oro en kumite masculino de más de 75 kilogramos terminó con un penalti confuso y desordenado por una patada que aparentemente era demasiado espectacular para el karate.

11.- SKATEBOARDING DA EL PODIO MÁS JOVEN DE LA HISTORIA

Un grupo de amigas de entre 12 y 19 años se juntaron en Tokio para hacer diabluras con el monopatín y pasar un buen rato juntas. Tres de ellas se llevaron las primeras medallas olímpicas de la historia en skate en la modalidad parque.

La nipona, de 19 años Sakura Yosozumi, consiguió 60,09 para hacerse con el primer oro de la categoría. La plata fue para Kokona Hiraki, de sólo 12 años, y quien terminó muy cerca de su compatriota con 59,04 puntos. La británica Sky Brown, que partía entre las favoritas pese a sus 13 años de edad, se llevó el bronce con 56,47 puntos.

12.- TOM DELAY DESBANCA A CHINA EN CLAVADOS

Tom Daley y Matty Lee reclamaron un oro impresionante en la plataforma sincronizada de 10 metros en Tokio. El dúo terminó con 471.81 puntos sin haber salido nunca de los dos primeros y se llevó el título olímpico con 1.23 puntos por delante de China y con el Comité Olímpico Ruso de tercero.

13.- LA DESESPERACIÓN DE DJOKOVIC AL CAER EN SEMIS

El tenista alemán Alexander Zverev dio la campanada este viernes en Tokio 2020 al derrotar en Semifinales por 1-6, 6-3 y 6-1 al número uno del mundo y favorito para ganar el oro olímpico, el serbio Novak Djokovic.

Al ir cayendo 4-2 el tercer set y ver sus aspiraciones por la presea olímpica esfumarse, Djokovic no pudo más con la presión y mostró su desesperación al estrellar y lanzar su raqueta, situación que reflejó claramente el sentir del serbio durante gran parte del enfrentamiento.

14.- PEQUEÑA DE 14 AÑOS ROZA LA PERFECCIÓN EN CLAVADOS

Los marcadores en la pantalla bien podrían confundirse con una lección de código computacional: 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. De cierta forma, lo fue.

Las clavadistas chinas están programadas para buscar la perfección desde temprana edad. Fue justo lo que hizo el jueves Quan Hongchan, de 14 años, con dos de sus cinco clavados durante la dominante exhibición que le valió el oro en la plataforma de 10 metros.

15.- AN SAN, DUEÑA DEL TIRO CON ARCO FEMENIL

La surcoreana An San ganó tres medallas de oro consecutivas en tiro con arco. Se llevó la final del evento individual, fue parte del equipo mixto así como el equipo femenil.