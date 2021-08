Simone Biles era una de las atletas más esperadas en estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pero la gimnasta estadounidense decidió retirarse de varias competencias para velar por su salud mental.

Simone declaró que el mundo de los atletas es complicado, pero este es aún más difícil para las mujeres pues todo el mundo está esperando que cometa un error.

“Es difícil ser deportista, pero es más difícil ser una atleta mujer porque todo el mundo reza por tu caída y quiere que lo arruines. Lo que hacemos no es fácil o todo el mundo podría hacerlo.

“Pero también al final del día, no somos sólo atletas o entretenimiento, también somos humanos y tenemos emociones y cosas en las que estamos trabajando detrás de escena que no les contamos. Creo que es algo de lo que la gente debería ser más consciente”, opinó Biles para NBC.

Biles también reveló porque motivo si participó en la final olímpica de barra, y es que en ese aparato no hay tantas piruetas.

“En la barra el trabajo es fácil. Siempre he podido hacerlo. No pude salir en ninguna otra final, así que fue una mierda. Para las demás finales, física y mentalmente no era seguro que pudiera hacer las dificultades sin poner en riesgo mi salud. Tuve que ser evaluada médicamente todos los días”, dijo Simone Biles.

