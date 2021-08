Tokio 2020: Carambola en ciclismo femenil dejó a nueve atletas fuera

Uno de los momentos con mayor incertidumbre de los Juegos Olímpicos fue el que se vivió en el velódromo de Izu, durante la competencia de ómnium femenil, ya que hubo una carambola que dejó fuera a nueve atletas de la competencia.

El choque que se suscitó entre varias ciclistas, y provocó una coalición que marcó el fin de la carrera para algunas.

Sin embargo, aunque algunas atletas como la británica Laura Kenny, que pinataba como favorita, no pudieron terminar la competencia, no hubo heridas de gravedad y por fortuna, no causó complicaciones para las demás que sí pudieron continuar la competencia.

¡VAYA CARAMBOLA! La primera actuación del ciclismo en el último día de #Tokyo2020 culminó en un dramático choque en la última vuelta del ómnium femenil#VamosConTokyo https://t.co/JYZt1FKFuZ pic.twitter.com/QoQPA4v9EV — MARCA Claro (@MarcaClaro) August 8, 2021

De esta forma, fue así como tras la carambola, la pedalista norteamericana, Jennifer Valente, se quedó con el oro en la competencia, seguida de la japonesa Yumi Kajihara y por último, el bronce fue para Kirsten Wild, de Países Bajos.

