Tokio 2020: Gignac explotó contra directivos tras la eliminación de Francia en los JO

André-Pierre Gignac y la Selección Francesa fueron eliminados de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 luego de haber sumado dos derrotas y una sola victoria, hecho que hizo que el delantero de Tigres critiacara a los directivos de su país.

"No hay excusas, pero hoy vimos a un equipo en cada que quiere ganar los Juegos y que trajo un equipo grande, como lo hizo México. Cuando te comes once goles no es fácil y hemos visto que tomarse los Juegos en serio es importante. Duele porque este grupo quiere y da muchas cosas y al final no hay nada para para nosotros porque los dempas son mejores", dijo Gignac.

Así mismo, el atacante puso como ejemplo a la Selección Española, la cual decidió enviar jugadores que estuvieron con la Furia hasta las Semifinales de la Eurocopa 2020, como es el caso de Pedri.

"Ni siquiera tengo un mensaje porque para 2024 tendrá el equipo y los jugadores adecuados, porque serán liberados ya que estamos en Francia, cuando vemos aquí a seis jugadores de la Selección Española, que fue a las Semifinales de la Euro, vemos a los patriotas y a los que no, es terrible, pero no hay excusas, porque dije que me iba al fuego con estos chicos", agregó Gignac.

