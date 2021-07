Tokio 2020: Richarlison, la burla de los argentinos tras su debut en Juegos Olímpicos

Ya comenzó la actividad de futbol en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, misma en la que la actual campeona olímpica, Brasil, debutó con victoria y con una gran atuación de el delantero del Everton, Richarlison, que fue factor clave para la goleada brasileña, anotando tres goles.

Sin embargo, aunque esos 3 goles fueron vitales para que el 'Scratch du oro' pudiera conseguir sus primeros tres puntos del campeonato, su gran actuación fue el motivo de burla de algunos jugadores argentinos, que no perdonaron y recordaron la Final de la Copa América.

Esto pues algunos jugadores campeones de América como Ángel Di María, Leandro Paredes y Giovani Lo Celso, aprovecharon la goleada por parte de Richarlison para comentar en una publicación de un medio argentino, el primero que comenzó fue el actual jugador del PSG, comentando: "¿Y en la -final?"

Posteriormente, el comentario de Paredes destacó risas entre los jugadores argentinos, es por eso que Di María y Lo Celso comentaron emoticones riéndose ante la falta de gol del brasileño en la final de la Copa América.

No obstante, no todo fueron risas para los argentinos, pues ellos no pudieron conseguir la victoria en su debut en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, al ser derrotados 2-0 por la selección de Australia.

