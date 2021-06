Ana Gabriela Guevara responde tras denuncia de Paola Espinosa: 'Es un pataleo'

La directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara, calificó como un “pataleo” las declaraciones de Paola Espinosa hizo en su contra tras quedar fuera de Tokio 2020, que serían sus quintos Juegos Olímpicos.

“Tengo que apegarme directamente a lo deportivo y no tengo ninguna declaración al respecto a su declaración”, dijo la subcampeona olímpica en los 400 metros en Atenas 2004 en entrevista para W Radio.

La doble medallista olímpica y campeona mundial de clavados denunció que al negarse a publicar en sus redes sociales una carta en contra de la desaparición del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar), que fue auditado en 2019 y los resultados del primer semestre arrojaron un presunto desvío de 50.8 millones de pesos, se fracturó la relación con Guevara.

Espinosa y Melany Hernández, quienes conquistaron la plaza olímpica en el trampolín de 3 metros sincronizados en el Campeonato Mundial Gwangju 2019, donde ganaron la medalla de bronce, finalizaron en el tercer lugar del control técnico, no selectivo, de la Federación Mexicana de Natación. Y, declaró Espinosa, a pesar de que Guevara le dio su palabra que le respetarían la plaza, decidió en el escritorio dejarla fuera.

“Tú lo has dicho es un embrollo y en el embrollo no cabe el criterio deportivo. El deporte se mide por marcas, por clasificación, por calificación, por tiempos y por jueceo y lamentablemente en este caso no le favoreció y no entra en el chismorreo de lo que ha dicho. La respeto como atleta, la reconozco como una de las grandes deportistas de este país. Punto. No tengo ningún otro comentario.

Guevara enfatizó que en el pasado Espinosa también se vio favorecida con los criterios de selección.

“Siempre los han sabido (criterios) y parece que toda esta inquietud y malestar, porque no la veo más que molesta, me parece que es un pataleo totalmente inerte que no le favoreció, punto. Los criterios están claramente sobre la mesa desde mucho tiempo atrás y tenemos que entender que venimos de un año Covid y un año donde no hubo competencias, donde no hubo forma de generar un criterio como en el pasado, aclarando que en el pasado no muy lejano se le otorgó ella plaza directa.

“Entonces creo que tampoco cabe este juicio hacia mi persona y hacia todos los que ha juzgado, no los voy a repetir en un criterio que sí llegó favoreció en el pasado. Creo que esta ocasión, bajo las circunstancias que acabo de decir, pue lamentablemente no se cede y no se debe tampoco el ajustar un criterio como este que no fue mi persona, que fue un criterio que ese hizo de manera colegiada”, declaró la exvelocista.

La directora de la Conade lamentó el no haber llegado a un acuerdo con la Federación Mexicana de Ciclismo para que le respetaran el lugar de velocidad a Jessica Salazar, considerada la mejor arrancadora del mundo.

“Lamentablemente el resultado fue muy similar, no en acuerdo de mi persona, pero bueno, finalmente esto es así y lamentablemente como sucede en cada ocasión de Juegos Olímpicos, pues unos vn y otros se quedan”, mencionó.