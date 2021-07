Jessica Salazar renunció a Tokio 2020: 'Me destrozaron física y mentalmente'

Después de que Jessica Salazar decidió no participar en la prueba de Ómnium por México en Tokio 2020, la Federación Mexicana de Ciclismo (FMC) aceptó inscribirle en la prueba de velocidad.

Sin embargo, la ciclista mexicana, por medio de un video en sus redes sociales dio a conocer que no aceptaría el cambio y no acudirá a los Juegos Olímpicos.

"Sé que todos están esperando mi postura sobre la plaza en ciclismo de velocidad que la Federación Mexicana de Ciclismo me está otorgando en busca de intentar enmendar los daños ocasionados y agradezco el gesto. Más desafortunadamente esto llegó a dos días de los Juegos Olímpicos, quiero que sepan que todo este proceso viene desde Río 2016 hasta la fecha. No ha sido nada sencillo para mí, he sacrificado todo por lo que amo y es algo de lo que jamás me arrepentiría y quiero que sepan que no es una decisión tomada a la ligera, al contrario, es la más importante de mi vida.

Gracias a Todos, Todos Somos México pic.twitter.com/F0n4ywzwvP — Jessy Salazar (@JessySalazarV) July 23, 2021

"Puedo decirles que anímicamente me encuentro destrozada, perdí de la noche a la mañana la ilusión que me levantaba día con día a dar lo mejor de mí. De todo corazón, y por más que me duela, hoy decido no aceptar el llamado por parte de la Federación para representar a México en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020", reveló entre lágrimas Salazar en varios videos publicados en Twitter.

"¿Por qué? La respuesta es sencilla, me destrozaron física y mentalmente, y hoy quiero que sepan que daría lo que fuera porque las circunstancias fueran diferentes y poder estar ahí viviendo mi sueño, pero hoy mi mente deberá primero encontrarse, enfocarse en mi salud, en mi bienestar personal, muy por encima de lo deportivo", agregó.

Además, la ciclista reveló que su proceso ante el TAS en el que denunció a las autoridades del deporte en México seguirá su curso y seguirá su proceso para los próximos Juegos Olímpicos.

"Me siento con la responsabilidad de sentar un precedente para que en un futuro corto, ningún otro deportista mexicano pase por lo que yo estoy pasando y se vuelva a repetir esta historia tan común en el deporte nacional", sentenció Salazar.

