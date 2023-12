Abel Mendoza elogió a Daniela Souza por su pase a París 2024: 'Me siento muy orgulloso'

Detrás de cada atleta existe un entrenador que guía su camino y que es la persona más importante en el proceso, sobre todo cuando se trata de competencias internacionales. Daniela Souza consiguió su pase a París 2024, sin embargo, parte de su éxito fue gracias a su mentor Abel Mendoza.

Luego de su paso como deportista de alto rendimiento, Abel decidió devolverle un poco de lo que el Taekwondo le dio a través del coaching y aunque su éxito apenas comienza, el entrenador ha demostrado que está para grandes cosas.

“Era un objetivo que ya teníamos planeado desde que empezó el ciclo y me siento muy orgulloso del trabajo que viene realizando Daniela… El primer objetivo que nos planteamos fue revertir lo que había pasado en el ciclo anterior”, comentó Abel en entrevista con RÉCORD.

El Grand Prix de Manchester, Inglaterra, no solo significó el quinto lugar y el pase a París 2024 para Daniela, sino también el parámetro para ubicarse en qué nivel se encuentran y mejorar todos los puntos débiles.

"Para mí fue un simulacro de Juegos Olímpicos porque fueron las 16 mejores del ranking mundial; no solo íbamos con el objetivo de conseguir la plaza sino de un buen rendimiento en esa competencia que sabíamos que nos iba a marcar en dónde estamos y lo que tenemos que hacer”, agregó el entrenador.

Ahora como entrenador, Abel comienza a escribir su propia historia en donde transmitirá a Daniela toda esa experiencia que tiene en competencias internacionales y cómo lidiar con la presión.

"Creo que si yo hubiera quedado con ganas de lograr más como competidor no hubiera podido empezar esta etapa. El cerrar esos ciclos me ayuda a tener una mejor preparación y poder darle las mejores herramientas para que puedan lograr lo que ellos se proponen... El haber vivido competencias de ese nivel me da la seguridad y confianza, es lo que le transmito yo a ella en cada competencia y eso nos ha ayudado", finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ABIERTO MEXICANO DE TENIS DA DETALLES DE SU REGRESO EN 2024