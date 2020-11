Abraham Ancer, primer mexicano en liderar el Masters Augusta

Abraham Ancer sigue en plan grande. Ahora hizo historia al convertirse en el primer golfista mexicano en liderar una ronda del Masters de Augusta, uno de los cuatro más importantes del Tour de la PGA.

El "Turco", primer tricolor en 41 años en participar en el mítico certamen, comparte la punta del tablero junto con los estadounidenses Justin Thomas y Dustin Johnson, además del australiano Cameron Smith.

"Estoy muy contento por la ronda, empecé con bogey pero me dije que a veces las mejores rondas empiezan con bogey. (Lo tomé) con muchísima paciencia y después de eso la verdad que le pegué muy bien a los fierros, a los pares 3, pude hacer birdie en el 12, luego en el 14 y de ahí me calmé un poco y empezamos a jugar muy sólido", explicó Ancer en conferencia de prensa.

El golfista de 29 años de edad comenzó con una tarjeta de 68 golpes (-4) para colocarse, provisionalmente, en la tercera posición. Posteriormente en sus segundos 18 hoyos firmó un score de 67 impactos (-5) que lo llevaron al liderato con un acumulado de 135 golpes, nueve abajo del par.

El golfista de 29 años de edad sabe de su talento en el green, por eso confía en que los resultados seguirán y pronto llegará la victoria en el PGA Tour. En 2019 hizo historia al convertirse en el primer mexicano en ubicarse dentro de los 50 mejores golfistas del orbe, ganó el segundo lugar en el The Northern Trust 2019 y se coronó campeón del Abierto de Australia 2019.

"Lo he dicho desde que empecé mi carrera: Lorena Ochoa fue la que me motivó mucho en llegar aquí, la verdad que fue la que me abrió los ojos para darme cuenta de que podemos llegar al PGA Tour y estar en el top del ranking mundial", mencionó Abraham, 21 del ranking mundial.

Si bien la pelea por el saco verde luce muy cerrada, Ancer hace soñar a los mexicanas con volver a ver ondear en lo más alto la bandera tricolor en el máximo circuito tras la victoria de Carlos Ortiz en el Houston Open donde terminó con 42 años sin un triunfo mexicano en el PGA Tour.

