Aficionados en redes cargan contra ‘Lazy Boy’ y recuerdan careo contra Vic Moreno

El pesaje oficial del UFC Fight Night Moreno vs Erceg nos dejó un agridulce sabor de boca, pues Luis Ronaldo Rodríguez mejor conocido como Lazy Boy falló con la báscula, pues el mexicano registró 127 libras.

En redes, cientos de aficionados citaron un momento en la carrera del oriundo de Coatzacoalcos, Veracruz, cuando peleaba en la liga mexicana Lux Fight League y enfrentó a Vic "Victorius" Moreno el 15 de julio del 2022.

Luis Ronaldo “Lazy Boy” Rodríguez marca 127 libras, una por encima del límite del peso mosca de la UFC.



El mexicano no seguirá cortando peso, con lo que, de acuerdo con @CCLegaspi, acarreará una multa económica que ya se está negociando con la comisión. pic.twitter.com/KVdb2RbSsM — Angel Acosta Espinosa (@Chefsports18) March 28, 2025

En dicho evento en la CDMX, el peleador colombiano no cumplió con la báscula y al momento del llegar al careo previo, el mexicano no pudo ocultar su descontento.

¿Qué pasó?

"Te diría que te respeto, pero no diste el peso, por lo tanto no te respeto y no te voy a entregar la mano ¿Oíste?, por poco profesional, por eso, nada más por eso", mencionó Rodríguez, mientras que "Victorius" se limitaba a responder con el tradicional "Oss", que utilizan los peleadores de Muay Tay para mostrar respeto.

Lazy Boy terminó ganando

Dicha pelea, que encabezaba el evento número 24 de Lux Fight League terminó con Lazy Boy cómo ganador por decisión dividida.

A 3 años de aquel evento, Lazy Boy está del otro lado de la moneda, fallando en la báscula y siendo multado económicamente con el 20% de su bolsa.

