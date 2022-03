Ana Guevara declaró injerencia de la FINA: ‘Está violentando la ley’

TLAXCALA.- La directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara, acusó de injerencia a la Federación Internacional de Natación (FINA).

El organismo destituyó a Kiril Torov de la presidencia de la Federación Mexicana de Natación y, a través de una carta, designó a una Comisión Reorganizadora que se encargaría de los deportes acuáticos del país y convocaría a elecciones para designar al nuevo Consejo Directivo.

“Nosotros no podemos reconocer ese Comité porque está violentando la Ley mexicana, es un intervencionismo flagrante y tenemos que esperar a ver qué va a definir FINA. Esta comisión fue creada ajena a la Federación, sin respeto de los estatutos, ni tampoco respeto de la Ley del deporte nacional”, declaró Guevara, durante el FIVB Beach Pro Tour Challenge, que se celebra en Tlaxcala.

“Por lo tanto, nosotros no podemos reconocer esa Comisión, ni tampoco otorgarle recursos. Si la FINA, como se ha ventilado públicamente desconoce al presidente, pero no desconoció a la Federación, por lo tanto, el Consejo de la Federación sigue teniendo facultades y sus asociados siguen teniendo facultades.

“Lo correcto es que ese Comité debió de haber emergido de sus asociados y haber tenido el carácter de reorganizador y entonces en esa situación nosotros sí pudimos haber transitado al apoyo económico para con los atletas, para los eventos internacionales o selectivos que se vayan a llevar a cabo”, añadió.

Todorov fue vinculado a proceso por el delito de peculado luego de que se detectó que se desviaron cantidades millonarias a sus cuentas personales.

En septiembre pasado, al ahora expresidente de la FMN se le impusieron las medidas cautelares contenidas en las fracciones I y V del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), es decir, la firma mensual ante la Unidad de Medidas Cautelares y la prohibición de salir de su localidad y del País.

Posicionamiento Representante Legal de la FMN en Suiza pic.twitter.com/vSieRVW2y5 — F.MexicanadeNatacion (@FemexNatacion) March 4, 2022

“A como lo están planteando lo único que se está logrando es una tensión muy similar a la que estamos haciendo con el planteamiento de atletismo de que se termine desconociendo por nosotros y terminen siendo perjudicados todos los deportistas alrededor de la Federación porque me rijo por la ley, no por una imposición de la Federación internacional que no tiene ninguna facultad dentro del territorio nacional, que es un tema que ya platiqué con Mari Jose Alcala, haciéndole ver la importancia de que tenemos que buscar un punto medio de cómo salvar la situación porque no es vinculante la situación de legal de Kiril con la situación de lo deportivo.

“La situación legal que le está siguiendo no está vinculada con la Conade, no es de carácter presupuestal, ni tampoco se inició dentro de la Conade, entonces son dos sopas distintas y que el afán mediático en el que se ha vertido la Comisión hechiza y unos otros actores en que han querido vincularnos con el proceso, es que en realidad no estamos vinculados con el proceso.

“Es ajeno, hemos atendido todos los requerimientos que la autoridad responsable ha solicitado en el acompañamiento de la investigación que se está haciendo, en realidad no tenemos nada que objetar ni tampoco tengo elementos para desconocer a Kiril, ni tampoco a la Federación”, enfatizó la exvelocista.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHALLENGE TLAXCALA 2022: MÉXICO QUEDÓ ELIMINADO DEL VOLLEYBALL WORLD BEACH PRO TOUR