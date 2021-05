Antonieta Gaxiola: Sueña con participar en París 2024

Determinante, decidida, constante, disciplinada, que sabe lo que quiere y que siempre lucha por lo que desea, la ciclista mexicana Antonieta Gaxiola pedalea con el objetivo de hacer su debut olímpico en los Juegos de París 2024.

"De niña soñaba con ser una gran ciclista, experimentada, capaz, fuerte, me veía en la Copa del Mundo, en los Campeonatos del Mundo, corriendo con las mejores del mundo y hoy en día, con 23 años, creo que voy trabajando poco a poco para alcanzar ese sueño", platicó Gaxiola en entrevista con RÉCORD.

Antonieta, quien se inició en la modalidad de pista donde conquistó dos títulos en Campeonatos Panamericanos, un quinto lugar en Campeonato Mundial, y un récord panamericano por equipos como juvenil, cambió a ruta y en su primer año en la categoría elite se coronó en el Campeonato Nacional.

"Sin duda el Nacional marcó un antes y un después porque me demostró a mí misma que no hay barreras y es el reflejo de que los sueños se cumplen si trabajas duro por algo. Desde hace muchos años tengo mi mentalidad y mi visión hacia París 2024. Siempre había pensado en unos Juegos Olímpicos, ahora estoy haciendo todo lo posible por estar dentro de y trabajando en lo que está en mis manos para poder llegar", mencionó.

Si bien, entre sus planes no estaba hacer la transición de la pista a la ruta, en este año de adaptación ya se planteó grandes objetivos.

"El cambiarme de especialidad fue una decisión que no tomé, creo que la vida me fue orillando a cambiar de modalidad, pero creo que es parte de. Definitivamente no estuvo en mí, me gusta muchísimo la pista, pero ahora que estoy enfocada en la ruta, que soy campeona nacional, mi entorno ha cambiado completamente, me siento ahora una ciclista de ruta y creo que esta modalidad me gusta bastante, hay mucho de dónde sacarle provecho y me siento feliz de que Dios me haya puesto este camino y yo de haberlo tomado con madurez y sabiduría", mencionó.

