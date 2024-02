Arranca Team Checo aventura en la E1 Series

El Team Checo, propiedad del piloto de Fórmula 1, Sergio 'Checo' Pérez, debutó este fin de semana en el Campeonato del E1 Series, en Arabia Saudita. La categoría de botes eléctricos arrancó con la primera de siete fechas en aguas árabes, y aunque el resultado no fue el esperado para el equipo hispano, los involucrados ven un potencial importante.

Team Checo fue eliminado en las Semifinales de la etapa inaugural en Jeddah, y quedó como el quinto mejor de los ocho equipos que comenzaron la temporada. Team Brady, propiedad del exmariscal de campo de la NFL, Tom Brady, fue el que se quedó con la victoria. Team Miami, propiedad de Marc Anthony, y Blue Rising, cuyo dueño es el jugador de críquet Virat Kohli, completaron el podio.

“Fue un fin de semana de aprendizaje, ha sido para nosotros una lección de que tenemos que trabajar muchísimo. También de que tenemos velocidad, podemos estar ahí adelante, o al menos entre los tres primeros”, expresó Dani Clos, piloto español del equipo de 'Checo' Pérez.

“El trabajo tiene que ser de equipo, piloto, de entender. Hemos tenido algunas dificultades en cuanto a la comunicación y a los datos que nos daba el campeonato para entender el barco. Pero en general fue un fin de semana positivo, hemos aprendido muchísimo y podemos sacar una buena cantidad de información”, agregó.

La siguiente fecha del campeonato será dentro de tres meses, el 11 y 12 de mayo, en Venecia, Italia.

'Checo' Pérez, feliz de comenzar con este reto

“Luego de muchos meses de trabajo llegó la hora de ver qué pueden hacer estos botes en el agua. Estoy muy contento y entusiasmado de formar parte de este nuevo campeonato eléctrico y muy orgullos de lo que en pocas semanas hemos logrado como equipo", declaró el piloto de Fórmula 1.

“Agradezco a Dani (Clos) y a Vicky (Piria) su confi anza y dedicación para este proyecto. Estoy convencido que tenemos una gran dupla, talentosa y muy carismática. No puedo esperar para verlos en competencia. Mis actividades de la pretemporada en la F1 no me permiten estar esta semana en Jeddah, pero estaré muy pendiente y apoyándolos a la distancia. Espero que los fans se involucren desde un inicio en el campeonato, ya que promete ser único y super competitivo", añadió.

