Azuky se encuentra lista para afrontar la Gran Final Nacional de Red Bull Batalla México

La freestyler de 18 años Azuky, espera con ansias poder volver al escenario de Red Bull en búsqueda de poder ganar la Nacional para acompañar a Aczino en la Final Internacional que se llevará a cabo en Colombia, ya que asegura que hay una gran diferencia entre su versión de hace un año a la actual.

La mexicana se siente motivada y lista para afrontar este gran desafío un año más, pues buscará su revancha tras quedar eliminada el año pasado en octavos ante Damián; ella asegura que actualmente se encuentra en su mejor versión.

“Voy a dar lo mejor de mí, no solamente ese día si no desde ahora, me siento muy motivada porque estoy haciendo todo lo que está en mis manos para llegar en la mejor forma posible, quiero llegar en la mejor versión de mi a la Nacional, ese es el objetivo”, dijo Azuky para RÉCORD.

La freestyler podrá demostrar este gran cambio que ha tenido durante todo el año en la Gran Final Nacional de Red Bull Batalla de Gallos, que se llevará a cabo el próximo 26 de agosto en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México.

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: CONADE DESMIENTE AL CONDDE Y NIEGA FALTA DE APOYO PARA LA UNIVERSIADA