Carlos Alcaraz, a semifinales de Wimbledon contra Medvedev

Carlos Alcaraz, tenista número 1 del mundo, alcanzó sus primeras semifinales de Wimbledon luego de imponerse por 7-6(3), 6-4 y 6-4 a su amigo Holger Rune, sexto del ranking ATP.

Fue un juego muy parejo el que se disputó en el court central del All England Lawn Tennis Club, sin embargo, en poco más de dos horas y 20 minutos, el español terminó por imponer condiciones para llegar a su tercera semifinal consecutiva de Grand Slam, esto tras ganar en el U.S. Open 2022 y llegar a la penúltima ronda de Roland Garros (se perdió el Abierto de Australia por lesión).

"No esperaba jugar a un tan buen nivel en esta superficie, para mí esto es una locura", reconoció Carlos, quien hasta hace poco no dominaba el césped; de hecho, en sus dos participaciones pasadas en The Championship fue eliminado en segunda y cuarta ronda.

"Al principio estaba muy nervioso por jugar unos cuartos de final aquí, pero también jugando contra Rune, alguien de mi misma edad que juega a un gran nivel", explicó. "Pero siempre he dicho que cuando entras en la pista no hay amigos", argumentó, pues Rune y él compartieron mucho tiempo juntos como juveniles y donde llegaron a jugar en pareja.

Ahora, Alcaraz tendrá que enfrentarse al peligroso jugador ruso Daniil Medvedev, quien también busca su primer final en Wimbledon. El ex número 1 del mundo, tuvo que remontar a Christopher Eubanks luego ir abajo 2-1 e irse a tie break en el cuarto juego, sin embargo, el ganador del U.S. Open en 2021 terminó ganando por 6-4, 1-6, 4-6, 7-6 (4) y 6-1 en un verdadero partido de locura.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR - NOVAK DJOKOVIC VENCE A ANDREY RUBLEV Y SE INSTALA EN LAS SEMIFINALES DE WIMBLEDON