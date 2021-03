Benoit Paire: 'El tenis no es mi prioridad... llego, tomo el dinero y me voy'

El griego Stefanos Tsitsipas no tuvo problemas en su debut en el Abierto Mexicano de Tenis (AMT) al vencer 6-2, 6-1 al francés Benoit Paire para acceder a la siguiente ronda.

Sin embargo, más allá del resultado, lo que llamó la atención fueron las declaraciones del tenista francés tras ser eliminado en la primera ronda en Acacpulco.

"El tenis no es mi prioridad, espero ir a la playa y a la piscina. Ese es mi objetivo. Llego, tomo el dinero y me voy. Si gano un ATP 250, no embolso más de 30 mil euros. Perdiendo en primera ronda, gano 10 mil. ¿Para qué luchar como un loco para ganar un poco más?", reveló Paire en entrevista con L'Equipe.

"Perdí en la primera ronda, mucho mejor. Podré salir bastante rápido de la burbuja y aprovechar para estar unos días antes en Miami. Espero poder ir a la playa y a la piscina. El tenis no es mi prioridad por ahora. Lo único en lo que pienso es en salir de la burbuja. Ese es el único objetivo que tengo en cada torneo. No estoy nada feliz en la cancha", añadió.

Además, quien llegar a ser número 18 en el ranking de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP), aseguró que no le interesa trascender en el deporte blanco.

"No toco mi raqueta en absoluto, no sirve de nada pagarle a alguien en la gira en este momento. Estoy solo, no tengo nada, ni entrenador ni preparador físico. No estoy entrenado, no estoy listo para jugar grandes partidos. Si el tenis se ha convertido en esto, así es la vida, pero no es mi vida. No voy a seguir así por mucho tiempo", sentenció Benoit Paire.

