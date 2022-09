Carlos Alcaraz se convirtió en el tenista más joven en liderar el ranking de la ATP

Carlos Alcaraz acaba de escribir su nombre en los libros al ganar su primer título de Grand Slam, lo que lo llevo a liderar el ranking de la ATP, esto lo convirtió en el jugador más joven en ser el número uno en la historia del tenis.

Tras coronarse, Alcaraz se dirigió a los espectadores que de encontraban en la central Arthur Ashe. “Ganar un título de Grand Slam y ser número uno es algo que soñaba desde niño”, reconoció el tenista español.

El joven español ha logrado esta hazaña a los 19 años y cuatro meses; de los miembros del Big 3, Nadal fue el más joven en conseguirlo, a los 22 años, lo que demuestra la madurez y gran evolución de Carlos.

Tras el encuentro con Casper Ruud, Alcaraz analizó su partido, en que reconoció estar tenso.

"He pensado en tirármela arriba para sacar bien, que es lo que me dice Juan Carlos Ferrero. No ha sido fácil. Mentalmente me notaba tranquilo pero las piernas me costaban mucho. Los dos primeros sets me notaba muy tenso", comento para Eurosport.

