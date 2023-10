Conade y COM garantizan atender las necesidades de atletas en Panamericanos 2023

Luego de que el día de ayer, los médicos de la CONADE recibieron instrucciones de no dar servicios a los atletas mexicanos hasta no resolver sus problemas con el Comité Olímpico Mexicano. El COM y su presidenta María José Alcalá compartieron hoy un comunicado de prensa donde han acordado trabajar de manera conjunta con Ana Gabriela Guevara y la CONADE, con el fin de garantizar la atención y las necesidades de los atletas mexicanos que participarán en Santiago 2023.

“Las diferencias no pueden influir en el desempeño de nuestros atletas, ya que ellos son la razón de ser del deporte y quienes toman esta justa como una oportunidad de conseguir plazas o puntos olímpicos. Por lo que llegar a un acuerdo entre ambas instancias deportivas beneficiará al deporte del país”, dice el comunicado.

Alcalá resaltó que las diferencias no pueden ser un distractor para los deportistas en este momento y la prioridad es atender y ayudarlos en todo lo posible durante su participación en estos Juegos Panamericanos, además de reconocer la disposición y voluntad de Guevara.

Cabe recordar que el día de ayer, Marijo reveló que existía una ruptura con la CONADE debido a que no aceptaron cambiar a los abanderados para Santiago 2023, además señaló que nunca ha recibido respeto desde que está al frente del Comité Olímpico Mexicano.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PANAMERICANOS 2023: MÉXICO INICIA CON VICTORIA ANTE EL ANFITRIÓN CHILE EN BEISBOL