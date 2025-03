Corridas de toros seguirán, afirma Clara Brugada; no podrán dañar al animal

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó en conferencia de prensa que se impulsará la propuesta legislativa para regular -no prohibir- las corridas de toros en la capital del país.

La dirigente señaló que lo principal será establecer nuevas reglas para prohibir el maltrato y la muerte del toro dentro y fuera de la plaza. Para ello, se busca crear la figura jurídica del espectáculo taurino libre de violencia.

Brugada señaló que no quieren prohibir la tauromaquia | INSTAGRAM: @lamexicomonumental

Las principales reglas para las corridas de todos que impulsa el Gobierno de la CDMX

Se prohíbe la muerte del toro dentro y fuera de la plaza

Se prohíben los objetos punzantes, como banderillas, espadas, lanzas

Sólo se autoriza el uso del capote y la muleta

Una vez concluido el espectáculo el toro deberá ser devuelto a su ganadería

Se prohíben los maltratos dentro y fuera del espectáculo

Se protegen los cuernos del toro para evitar lastimaduras a otros animales o personas

Se limita el tiempo de corrida a 10 minutos por toro, "con un máximo de media hora en total".

Brugada asegura que CDMX es defensora de los animales

La Jefa de Gobierno afirmó que esta propuesta ha sido abordada con todos los grupos parlamentarios del Congreso de la CDMX, así como promotores y los sectores interesados en estos espectáculos.

Con las regulaciones se busca tener un espectáculo libre de violencia | INSTAGRAM: @lamexicomonumental

Señaló que la ciudadanía y promotores de la tauromaquia en la capital del país han mostrado su apertura para transitar a un espectáculo taurino sin violencia. "La CDMX es la entidad federativa más defensora de animales y con más compromiso para su protección".

"Nuestras leyes no pueden quedarse atrás, tenemos que ir siempre hacia adelante. La Ciudad de México no puede mantener la crueldad como espectáculo y mucho menos la prolongación de dolor y muerte de un animal para el entretenimiento. El espectáculo de sangre no puede justificarse bajo ningún concepto de arte o tradición", declaró.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡Histórico! Anuncian a Michoacán como sede del Morelia Open 125

Brugada afirmó que no se pretende eliminar las Corridas | INSTAGRAM: @lamexicomonumental