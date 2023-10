Gronkowski se ofrece para el equipo de flag football en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

El exjugador estrella de la NFL, Rob Gronkowski, ha anunciado su interés en ofrecer sus servicios como voluntario para el equipo de flag football de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Gronkowski, conocido por su destacada carrera en la NFL, que incluye cuatro títulos de Super Bowl, cinco selecciones del Primer Equipo All-Pro y cinco selecciones al Pro Bowl, busca ahora ampliar su legado deportivo al ámbito olímpico. El atleta de 34 años compartió su emoción y optimismo al respecto, mencionando a TMZ: "Ojalá no haya pruebas y simplemente me acepten. Me siento bien, el cuerpo está curado, hago ejercicio todo el tiempo".

El camino de Gronkowski en la NFL ha estado marcado por lesiones y retiros temporales. Su primera retirada ocurrió en 2019, pero regresó en 2020 para unirse a Tom Brady y los Tampa Bay Buccaneers, logrando la victoria en el Super Bowl en 2021. Sin embargo, el año siguiente, en 2022, Gronkowski anunció su segundo retiro 'definitivo'.

A pesar de estas retiradas, el exjugador de los New England Patriots y los Buccaneers no ha perdido su pasión por el deporte y, a pesar de que tendrá 39 años para los Juegos Olímpicos de 2028, está decidido a jugar flag football en la competición olímpica. "Estoy dentro. Voy a por eso si hay fútbol de banderas en los Juegos Olímpicos de 2028".

La decisión de Gronkowski coincide con la reciente aprobación del Comité Olímpico Internacional de incluir cinco nuevos deportes en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Estos deportes son flag football, cricket, lacrosse, squash y béisbol-softbol.

