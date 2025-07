Isaac del Toro sobre su dolorosa derrota en la Etapa 20 del Giro de Italia: "tomé una decisión errónea"

Hace un par de meses, Isaac del Toro puso a soñar y desmañanarse a todo México con su gran participación en el Giro de Italia. El joven pedalista nacional portó la icónica Maglia Rosa durante gran parte del recorrido, sin embargo, en la penúltima etapa, perdió la oportunidad de entrar a Roma vestido completamente de color rosa.

Pese a ser una derrota, para él y todo México fue aprendizaje, pues con su gran juventud y calidad, 'Torito' está destinado a cosas grandes. El ciclista habló en entrevista con David Faitelson en el programa Faitelson sin Censura, en el que habló sobre cómo asimiló la derrota de la Corsa Rosa y lo que le hizo falta para no perder la concentración, asegurando que quiere volver con sed de revancha.

"Lo que hicimos ese día en la carrera fue muy duro, creo que debemos de felicitar a todos los que participaron. Cada quien hizo sus tácticas y jugadas, yo no quiero cambiar el tiempo, pero considero que tomé una decisión errónea mucho antes de la subida. Al momento de empezar, yo creo que me había equivocado", declaró del Toro.

De igual forma, el joven orgullo mexicano habló que uno de sus mayores errores fue la inexperiencia por su juventud. El pedalista, oriundo de Ensenada, comentó que no quiere volver a cometer los mismo errores, por lo que cada mala decisión que pueda tomar en el camino, viene acompañada de un gran aprendizaje.

"De rosa me sentí como un superhéroe": Del Toro

Isaac, también agregó un momento bastante emotivo, con una de las imágenes que pasó a la historia del deporte mexicano: él con la Maglia Rosa. Al portar dicho distintivo que lo proclamó el líder del Giro de Italia, el joven pedalista no pudo ocultar su emoción y comentó que se sentía como un superhéroe.

"La verdad fue algo muy bonito. Yo tuve el apoyo de los italianos, porque crecí ahí y muchos me consideran uno de ellos, pero cuando me vestí de rosa, fue diferente. Yo me sentía como un superhéroe. No fue desde el día uno, fue con el paso del tiempo, no porque no creyera en mí, sino que quería trabajar y ganarlo. No tengo palabras para describir todo lo que sentí todo el mes", sentenció 'Torito'.

