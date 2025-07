Paola Badosa sufre rotura en el psoas y será baja varias semanas

Paola Badosa será baja del WTA Tour durante varias semanas. La tenista española sufrió una lesión previo a Wimbledon y ahora confesó que no podrá competir durante algún tiempo, por lo que, su participación en el Abierto de Guadalajara también está en duda.

La tenista ibérica fue anunciada a inicios de este mes como una de las cabezas de serie para el torneo WTA 500 en Guadalajara, mismo que se llevará a cabo a inicios de septiembre. Ahora con esta lesión su participación estaría en duda.

Confirma su lesión

El pasado sábado, la española participó en la Copa de la Reina de tenis. A pesar de haber ganado el primer set, Badosa se tuvo que retirar en el segundo parcial en su duelo ante Jessica Bouzas por la lesión.

Tras este abandono, la ibérica anunció en sus redes sociales que, "he estado un poco desconectada últimamente, pero quería actualizar mi situación. He estado pasando por momentos difíciles. Desafortunadamente, tengo una rotura en el psoas desde antes de Wimbledon y eso me mantendrá fuera de competición durante algunas semanas".

Cabe destacar que, la recuperación de una rotura del músculo psoas puede variar dependiendo de la gravedad de la lesión, pero generalmente puede tomar desde unos pocos días hasta varias semanas. Un desgarro muscular leve (Grado 1) podría sanar en 8-10 días, mientras que uno moderado (Grado 2) podría tomar entre 4 y 6 semanas.

Esta lesión podría dejar a Badosa fuera de torneos como, Washington, Montreal, Cincinnati, Monterrey, y hasta US Open. Pero, con una buena recuperación podría estar lista para jugar en Guadalajara.

