Isaac del Toro se siente orgullos tras coronarse en la Vuelta de Austria

Una nueva estrella surge en el horizonte. Desde su subcampeonato en el Giro de Italia, resultado histórico para México, Isaac del Toro se puso bajo reflectores como un nuevo ídolo del deporte mexicano. Y esta semana, con su triunfo en la Vuelta de Austria, confirmó esa condición.

Fue el primer título fuera de las categorías juveniles para el ciclista de Baja California, que se impuso en la clasificación general final ante el irlandés Archie Ryan y su compañero de equipo, el polaco Rafal Majka. Además, Del Toro también fue líder en la clasificación de puntos y la de ciclistas menores de 23 años.

Del Toro ganó la Vuelta de Austria | CAPTURA

Del Toro, orgulloso de lo logrado esta semana

Tras coronarse en territorio austriaco, el mexicano de 21 años compartió su alegría por haber alcanzado este hito histórico. "Estoy feliz y emocionado porque el equipo hizo un trabajo excepcional toda la semana".

"No podría estar más feliz de ser coronado, rodeado de todo el equipo. Todo el equipo hizo una buena etapa; creo que Florian (Vermeersch) terminó segundo, aún no lo sabemos con exactitud", declaró 'Torito'.

Además de los logros individuales de Isaac, UAE Team Emirates XRG fue el mejor equipo de la Vuelta de Austria. De hecho, ganó cuatro de cinco etapas, la primera con Felix Großschartner y de la segunda a la cuarta con Del Toro. "Podemos estar orgullosos de lo que logramos esta semana. El próximo objetivo es descansar y luego ver qué pasa".

En general, el equipo de Del Toro tuvo una buena semana | CAPTURA

México, presente en todo el mundo

En medio de un momento tan importante para el deporte mexicano no pudo faltar la presencia de la afición. Aunque la Vuelta de Austria no es una competencia tan mediática como el Giro de Italia, el Tour de France y la Vuelta a España, no faltaron las banderas de México para alentar Del Toro en el recorrido.

De hecho, durante la entrevista al final de la competencia se alcanzaron a escuchar las porras para el representante azteca, con el inconfundible grito de "¡México, México, México!".

Del Toro se ha convertido en una nueva figura del deporte mexicano | CAPTURA