Jane Valencia: 'Rumbo a París 2024 quiero ir un paso a la vez'

Hacer historia en Tokio 2020 al convertirse en la primera mexicana en disputar unos Juegos Olímpicos en lucha, no es suficiente para Jane Valencia, quien sabe que tiene el talento para darle más glorias al país.

“Creo en mí, que puedo llegar a una Semifinal y hasta una Final olímpica. No estaba preparada para que se marcara tanto la diferencia con el árbitro, no estaba preparada también para luchar con el árbitro en ese match, estaba segura a lo que iba, que podía ganar ese combate y llegar a Semifinales. Estoy hambrienta por más y quiero que todo México no se quede con eso de que por culpa de un réferi no pude hacer más y que no me tomen como ‘chin, pobre de ella’.

"Soy una guerrera, no me lamento de lo que pasó, quiero seguir mejorando para que la siguiente vez no sea tan cerrado el combate y sea contundente. Me gustaría que se pusieran en mi lugar y tomaran esa postura, no somos víctimas, somos guerreros y como guerreros seguimos avanzando. Es un tropiezo y a mejorar nada más", mencionó Valencia en conferencia de prensa a pregunta expresa de RÉCORD.

Jane finalizó en el lugar 11 en su debut olímpico tras caer en su primer combate, que estuvo manchado por las decisiones arbitrales.

“Rumbo a París 2024 quiero ir un paso a la vez, un día a la vez. En dos meses tengo el Mundial, después de esa competencia me voy a sentar con mi entrenador para ver cuál es el plan. No hay nada qué modificar de mi parte, (vamos a) seguir entrenando, seguir clara, seguir objetiva con los entrenamientos y con el avance día a día y ya después pensar otra dinámica para competir", aseguró.

La luchadora mexicana lamentó la falta de apoyo rumbo a Tokio 2020.

“Lo más difícil que pude afrontar en todo esto ha sido el que las autoridades crean en mi trabajo, crean en lo que puedo llegar a lograr. Cambiaría eso, sin pelear tanto, solo enfocarme en lo que tengo que hacer, en entrenar fuerte porque de verdad no hay nada que pueda cambiar de mí, de mis entrenamientos, de mis entrenadores. Lo único que puedo hacer es mejorar, el mantenerme enfocada y que esas cosas no me afecten tanto".

