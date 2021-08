México ganó tres medallas de oro en el Mundial de Tiro con Arco Juvenil

México es potencia en tiro con arco y lo continúa confirmando. Ahora, en el Mundial juvenil celebrado en Polonia.

Y es que los representantes de nuestro país se llevaron tres medallas de oro, en las categorías individual femenil Sub 18, equipo varonil Sub 12 y equipo femenil Sub 21.

Selene Rodríguez se llevó la prueba individual, mientras que Dafne Quintero, Mariana Bernal y Astrid Alanis consiguieron el primer lugar en el Sub 21.

Team Mexico takes compound junior men’s gold! pic.twitter.com/2EdZANMY0B — World Archery (@worldarchery) August 14, 2021

Por su parte, Rodrigo Olvera, Sebastián García y Luis Lezama hicieron lo propio en el equipo varonil Sub 12.

Selene Rodriguez is the new under-18 compound world champion! pic.twitter.com/X56JcCnTuA — World Archery (@worldarchery) August 14, 2021

“(Me siento) muy emocionada, es algo que nunca antes había sentido, nunca antes había estado en un campeonato mundial”, mencionó Selene Rodríguez tras terminar la competición.

