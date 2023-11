Jessica Pegula venció a Coco Gauff para acceder a la Final del WTA Finals Cancún

Se alarga la espera. En una jornada sabatina que se tenían programados varios encuentros por las lloviznas en los días anteriores. Tlaloc vuelve a hacer de las suyas y cuatro de los cinco partidos se suspendieron para el domingo, con alta probabilidad de que el torneo se extienda más días.

El único duelo que se llevó a cabo fue la semifinal de singles, donde Jessica Pegula dio cátedra y venció a su compañera de dobles, Coco Gauff, en dos sets (6-2 y 6-1). Convirtiéndose en la primera estadounidense en llegar a esta instancia desde 2018, cuando lo hizo Sloane Stephens.

Pegula tuvo un torneo totalmente opuesto a lo que vivió en Fort Worth, donde se fue con una marca de 0-3. Además, confirmó que las tierras aztecas son su fortaleza, pues desde que fue campeona del WTA 1000 de Guadalajara el año pasado, su récord en México es de 9-0.

“Estoy feliz de haber ganado, hice un buen trabajo este día. Estoy invicta en México, no sé por qué, quizá se siente un poco familiar para mí, aquí las condiciones me recuerdan un poco a donde vivo, creo que las canchas me favorecen, además de que me gustan los tacos y las margaritas”, señaló Jessica a los medios de comunicación.

Por su parte, Coco Gauff comentó: "Ambas tuvimos las mismas circunstancias, simplemente ella los manejó mejor… No puedo controlar el clima y ella era la jugadora más experimentada en estas circunstancias".

La otra semifinal entre Iga Swiatek y Aryna Sabalenka quedó suspendida a los 19 minutos por la lluvia que no dio tregua, provocando la molestia de los aficionados extranjeros que vinieron a disfrutar de un fin de semana de sol, playa y tenis, pero que no contaban con las travesuras que haría Tlaloc.

En cuanto a la categoría de dobles, aún falta un partido de fase de round robin entre Coco Gauff y Jessica Pegula vs Laura Siegemund y Vera Znovareva, los dos enfrentamientos de semifinales y la final.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PUMAS CU GANA CLÁSICO DE LA HERMANDAD Y SE METE A LOS PLAYOFFS DE LA LIGA MAYOR DE LA ONEFA