Juegos Panamericanos Jr: Leslie Soltero conquistó el oro en taekwondo

Leslie Soltero conquistó la tercera medalla del taekwondo mexicano en los primeros Jugos Panamericanos Junior Cali-Valle 2021.

La medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 subió a lo más alto del podio tras derrotar en la final de la categoría menos de 67 kilogramos por 25-2 a la peruana Eliana Vázquez.

En su camino al podio, la bajacaliforniana de 20 años de edad, avanzó la primera ronda bye y en la Semifinal derrotó a la brasileña Luana Lojudice por 16-0.

“Esto era lo que buscaba, entonces estoy muy feliz de haber obtenido esto. Me llena de orgullo, la verdad que se me pone la piel chinita de ver nuestra bandera en lo mas alto y que se escuche nuestro Himno me enorgullece mucho”, platicó Soltero en entrevista con RÉCORD.

“Sentí mucho orgullo de mi familia, de mi entrenador, de mis compañeros. Quiero agradecerles a todos ellos porque sola no e puede llegar aquí. Estoy muy emocionada de haber ganado esto porque me dio pase a los Juegos Panamericanos de la Mayor en Chile (2023), nos estamos preparando muy fuerte y nos vamos a seguir preparando más fuerte para también ganar allá.

La también medallista del Abierto de Sofía, Bulgaria, 2019, se inició en la gimnasia. Sin embargo, a los siete años de edad la cambió por el taekwondo, deporte en el que encontró su más grande pasión.

“Ser campeona olímpica es mi mayor objetivo, mi meta más grande y estamos trabajando para eso”, aseguró.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ROMMEL PACHECO: 'EL DEPORTE ES UNA INVERSIÓN, NO UN GASTO'