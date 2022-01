Kyrgios sobre Djokovic: 'Lo que está sucediendo con él no es humano'

Tras el caso del tenista Novak Djokovic, su compañero de profesión Nick Kyrgios, salió a hablar sobre todo el caos que está sucediendo a pocos días de que inicie el Abierto de Australia.

Nick mencionó que no deben de suceder este tipo de cosas y que es inhumano todo lo que gobierno australiano le está haciendo a Nole.

“Todo lo que está pasando es un poco de caos y no creo que se este gestionando del modo justo, lo que está sucediendo con él no es humano”, señaló. “Si finalmente le permiten jugar, va a estar muy enfadado. No creo que tenga problemas para prepararse, todo esto es combustible para él”, añadió el griego.

"Ya ha superado otros desafíos, así que pasar unos días en el hotel no será diferente”, sentenció Nick. Además, añadió que él es una persona de cuidados, pero también respeta la decisión de Djokovic.

“Definitivamente creo en tomar medidas, me vacuné por otros y por salud de mi mamá, pero como estamos manejando la situación de Novak es malo”, explicó Nick Kyrgios.

