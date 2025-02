La NASCAR Cup Series, que incluirá a México, comienza este jueves con la carrera Daytona 500

El Daytona International Speedway es la sede de la carrera más importante de la NASCAR Cup Series, una de las más emblemáticas del automovilismo mundial. También es el banderazo de salida de la Temporada 2025, que incluirá por primera vez a México dentro del campeonato.

Por primera se celebrará el NASCAR Mexico City Weekend, programado para junio próximo, con boletos a la venta de manera anticipada a partir del 26 de febrero y el día siguiente para el público en general.

La NASCAR Cup Series comienza en Daytona

Las 500 millas de Daytona no sólo representan la carrera inaugural de la temporada de la NASCAR Cup Series, sino que es uno de los eventos automovilísticos más importantes del mundo, consolidando el legado deportivo de quien se lleva la victoria.

Desde 1982, la carrera más prestigiosa de la NASCAR abre la temporada cada febrero, disputándose este año el domingo 16 con una serie de carreras clasificatoria.

También conocida como “The Great American Race”, la competencia consta de 200 vueltas para completar un total de 500 millas (800 km) llenas de emoción en cada giro del circuito.

La temporada completa de la Cup Series la disputan 45 pilotos que incluyen a los 36 autos del Charter System, entre los que destacan el mexicano Daniel Suárez, del equipo Trackhouse Racing, y quien disputará su novena edición de la mítica carrera con un séptimo lugar como su mejor resultado en 2023.

La temporada de la NASCAR comienza en Daytona | X: @DAYTONA

Joey Logano, el actual campeón de la categoría, William Byron, el ganador de Daytona el año pasado, son otros de los que destacan en la parrilla de pilotos.

Para la 67ª edición, hay nueve autos que no son Charter System y que lucharán por cuatro lugares para completar la parrilla de 40 autos en Daytona 500. Ese grupo está encabezado por los campeones de la serie Jimmie Johnson (No. 84) y Martin Truex Jr. (No. 56), quienes tendrán que competir para entrar en la parrilla.

Fechas y horarios de Daytona 500 (tiempo del centro de México)

Jueves 13 de febrero: Duelo 1 | 18:00 horas

Duelo 1 | 18:00 horas Jueves 13 de febrero: Duelo 2 | 20:00 horas

Duelo 2 | 20:00 horas Viernes 14 de febrero: NASCAR Craftsman Truck Series | 18:30 horas

NASCAR Craftsman Truck Series | 18:30 horas Sábado 15 de febrero: NASCAR Xfinity Series | 16:00 horas

NASCAR Xfinity Series | 16:00 horas Domingo 16 de febrero: NASCAR Cup Series | 13:30 horas

