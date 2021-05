María del Rosario Espinoza: 'No estoy buscando una competencia para retirarme'

El retiro no está en los planes inmediatos de la triple medallista olímpica y mundial de taekwondo, María del Rosario Espinoza, quien mientras siga disfrutando los entrenamientos y las competencias continuará en el tatami.

“Fíjate que es algo que tenía muy claro, independientemente de lo que pasara, era hacer el Campeonato Panamericano y tener la posibilidad de ir al Campeonato del Mundo. Primero iba a ser la competencia del sábado, pero ya viendo el resultado pues ahora hay que replantear los objetivos y no es que esté buscando una competencia para retirarme y sé que el retiro es próximo de las competencias pero en sí ahora lo tomo como ir objetivo por objetivo.

“Antes me ponía objetivos a corto plazo, pero siempre uno a largo plazo, que llevaba todos el proceso para llegar al último objetivo y ahora es ir tomando objetivo por objetivo. ¿Cuál es mi próximo objetivo? Campeonato Panamericano en Cancún, de ahí voy a ir trazando para ver cómo me siento, cómo estoy para ver si hago Mundial de este año e ir así paso a paso, sin estar pensando en una competencia para retirarme”, platicó Espinoza en entrevista con RÉCORD.

La mejor deportista mexicana de todos los tiempos vio desvanecido el sueño de ir a sus cuartos Juegos Olímpicos tras caer 2-1 en tiempo extra en el selectivo nacional ante la doble medallista mundial Briseida Acosta.

“Fueron muchas emociones, primero que nada todo lo que viví antes del combate que fue algo muy bueno, en el buen sentido, de la emoción, el nervio, la ansiedad que tenía antes por hacer ese combate, por ir en busca de ese pase para mis cuartos Juegos Olímpicos. Una vez que pasó todo, que no se dio el objetivo pues me sentía muy triste, más que nada tratando de asimilar el que no iba a estar en mis cuartos Juegos Olímpicos.

“Creo que son procesos. No te voy a decir pasó rápido, es algo que con el tiempo, con los días también voy a ir tratando de asimilar, pero es algo que al final yo sabía que ese día tenía dos caras: una cara buena que iban a ser Juegos Olímpicos y una cara que no iban a ser Juegos Olímpicos y al final tenía que vivir una de las dos”, mencionó la taekwondoín, quien se ha mantenido en la élite mundial por más de una década.

La oriunda de La Brecha, Sinaloa, quien ha subido a lo más alto del podio en Juegos Olímpicos, Campeonato Mundial, Panamericanos, Centroamericanos, Abiertos, Grand Prix y Panamericanos de la especialidad, no descartó buscar sus cuartos Juegos Olímpicos en París 2024, pero tampoco están en su radar en este momento.

“Siempre lo he dicho, mientras que siga disfrutando el momento de pararme en el área de un entrenamiento y también pararme en una competencia (seguiré). Ya cuando no sienta esa emoción o ese nervio, pues yo sé (vendrá el retiro).

“Pero ahora creo que también va la parte de disfrutar. No se van a dar estos Juegos Olímpicos y es momento también de estar entrenando sin ese compromiso de unos Juegos Olímpicos”, mencionó la taekwondoín de 33 años de edad.

