Mexicanos “The Cuadra Boys” hacen historia en la NHRA

Los hermanos Fernando Jr., Cristian y David Cuadra, mejor conocidos como “The Cuadra Boys”, hicieron historia el fin de semana pasado, al convertirse en los primeros mexicanos en 70 años, en pasar a las finales de la National Hot Road Association (NHRA), en la clase Pro Stock.

La historia de estos mexicanos tiene como base la perseverancia y el trabajo de su padre Fernando Cuadra, un empresario mexicano propietario de Corral Boots, compañía con base de operaciones en León, Guanajuato.

El mayor de los Cuadra, hizo su debut en Pro Stock en el año 2003 en Las Vegas, convirtiéndose rápidamente en una de las figuras a seguir. Sin embargo, su pasión se vio pausada tras el tsunami que sacudió a Indonesia en el año 2004.

Fernando Cuadra recuerda que Corral Boots se había convertido en un negocio rentable y exitoso, por lo que las oportunidades de expansión lo llevaron a tener presencia y una sede de operación en la isla de Sumatra del Norte, en donde tenía 1,500 empleados.

Tras el devastador tsunami, su planta de operación en Indonesia quedó completamente destruida y él, tuvo que vender sus autos de carreras y su casa, para empezar a reconstruir todo desde cero.

A 17 años de ese suceso que marcó su vida personal pero que dio paso a que conformara una familia, Fernando Cuadra lidera el equipo The Cuadra Boys, conformado por su hijo Fernando Jr. y los gemelos Cristian y David, que han pasado a la historia por ser los mexicanos en pasar por primera vez en 70 años a la finales de la NHRA.

“He soñado con esto toda mi vida. Me tomó mucho tiempo llegar aquí y me encanta. Esto es 100 por ciento por lo que hemos trabajado. Mis hijos me motivan. Me empujaron a volver a Pro Stock. Ese es un gran compromiso y lo hemos hecho funcionar con esfuerzo. Les dije que mientras estuvieran dispuestos a hacer el trabajo, lo haríamos y hoy, los ves aquí. Están trabajando en el embrague y cambiando neumáticos y haciendo todo lo necesario para tener éxito. Como padre, ¿cómo podría no disfrutar esto?”, dijo en entrevista Fernando Cuadra.

Los hermanos Cuadra, avanzan en la clase de Pro Stock, uniéndose a la lista de jóvenes que han acumulado victorias por primera vez en esta temporada. Sin embargo, lucen como los grandes favoritos para consolidarse entre las figuras a seguir de los próximas carreras.

Por lo pronto, han impuesto récord al convertirse en los primeros mexicanos en calificar y avanzar en las finales de la NHRA, una de las principales ligas de carreras de aceleración.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: DUPASQUIER: FISCALÍA DE FLORENCIA INVESTIGA SOBRE CAUSAS DE LA MUERTE DEL PILOTO