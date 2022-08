Nicolás Pereira sobre el retiro de Nadal y Federer: “Me preocupo en verlos jugar”

Mucho se ha rumorado que 2022 será la última campaña de Rafael Nadal en las pistas de tenis y que el anuncio del retiro de Roger Federer es sólo cuestión de semanas. En este sentido, Nicolás Pereira declaró que más allá de pensar en eso hay que disfrutar del juego de estos dos históricos.

El exjugador venezolano estuvo recientemente en la Ciudad de México para presentar la edición 2022 del Tennis Showdown hace unas semanas y se dio tiempo para charlar con RÉCORD sobre la actualidad de estos dos tipos.

“No me preocupo de si se van a retirar o no, me preocupo en verlos jugar, en disfrutar la forma en que se desenvuelven en las canchas de tenis. Sólo ellos saben qué es lo que va a pasar con sus carreras y el momento en que van a parar”, destacó el sudamericano.

Federer no ha jugado un torneo desde Wimbledon de 2021, mientras que Nadal lleva cuatro títulos este año, entre los que se destacan el Abierto de Australia y Roland Garros, aunque en la Catedral del Tenis no pudo salir a jugar la semifinal por una severa molestia en el pecho.

“Nadie más que ellos saben hasta dónde pueden llevar su físico. Han ganado todo y no hay nada que probar, sólo ellos saben hasta cuándo parar”, afirmó.

Por su actual labor ha tenido la oportunidad de estar presente y sabe de las tremendas batallas que lidiaron en tantos años como profesionales.

“Nos han regalado años y tremendos juegos. Como a todos nosotros, en algún momento el cuerpo nos pide descansar”, afirmó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR ALEX HERNÁNDEZ ROMPIÓ RACHA SIN VICTORIAS DE MEXICANOS EN SINGLES DE ATP TOUR