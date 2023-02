ONEFA: Gabriela Martínez es la primer mujer coach de un equipo de Liga Mayor

Gabriela Martínez es el nombre que quedará inmortalizado en la historia del futbol americano mexicano al convertirse en la primer mujer coach en integrar el staff de un equipo de la Liga Mayor ONEFA, por lo que este año ha sido acreedora al Premio Mujer Tec en la categoría “Deporte y Gestión Deportiva”.

Gaby, como es mejor conocida por sus compañeros, comenzó a enamorarse del deporte al jugar flag football como estudiante de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), luego pasó a jugar futbol americano en el equipo estadounidense Dallas Diamonds, después regresó a jugar a México y en 2016, la vida le cambió por completo cuando recibió la oportunidad de ser árbitro en futbol colegial del país vecino.

Luego de su travesía por la NCAA y bromeando con el coach Carlos Altamirano, la idea de tener a una mujer dentro de los Borregos de Monterrey, equipo de la Liga Mayor ONEFA, no le pareció tan descabellada y Gaby fue invitada a formar parte del equipo, con quien logró ser campeona en el 2022.

"Es algo muy satisfactorio el que se reconozca el trabajo, la labor que hacemos, sobre todo en mi área que por muchos años había sido exclusiva de hombres y las mujeres no teníamos oportunidades y si las llegábamos a tener era en roles ocultos que no se daban a la luz", comentó para RÉCORD.

La llegada de la coach Gabriela Martínez al equipo, significó un parteaguas en la Liga, pues fue la primera mujer en formar parte de un staff de un equipo de la ONEFA, "Es algo que me llena de mucho orgullo porque se han ido acomodando las cosas, he abierto camino, me ha costado mucho, pero al final de cuentas se empieza a notar y prueba de ello es justamente el último logró que tuve que es ser la primera mujer en ser coach de posición en un staff de Liga Mayor, lo que me permitió llegar a esa primera cumbre donde todo el trabajo que he realizado durante años sea reconocido con este premio", señaló.

Así como Gabriela, la mariscal del representativo mexicano de flag football que ganó el oro en los World Games 2022, Diana Flores, formó parte del staff como coordinadora ofensiva en los Pro Bowl Games 2023, abriendo el camino a las mujeres en un deporte dominado por hombres: "Es un orgullo ver que otras mujeres están destacando en sus respectivas áreas, sea deporte o sea laboral, en este caso Diana, que tuvo esa oportunidad es también prueba del trabajo que ha venido realizando", apuntó la coach Gaby.

"El hecho de que ella (Diana Flores) estuviera ahí alado de grandes figuras del futbol americano fue algo que a mí me llena de orgullo sin tener el gusto de conocerla, pues nos representa a muchas", añadió.

Ahora, el camino ya se ha trazado y con ello grandes oportunidades se le han abierto a Gabriela, quien sueña con regresar a hacer lo que es su verdadera pasión, arbitrar.

“Ahorita ya estoy pendiente con una invitación para la XFL, la liga de primavera de Dwayne Johnson la ‘Roca’, está pendiente de confirmar si voy a participar en un programa de entrenmiento con mira hacia la siguiente temporada poder estar en campo o en repetición instantánea, aunque aún no me confirma nada; han surgido pláticas de repetición instantánea para la NFL, pero todo a su tiempo”, concluyó.

