Paola Espinosa: 'Por la situación que se está viviendo, aún no hay ambiente olímpico en Japón'

A 80 días para la inauguración de Tokio 2020, aún no se siente la fiebre de los Juegos Olímpicos en Japón, platicó la clavadista mexicana Paola Espinosa.

“No hay (un ambiente olímpico). Normalmente cuando llegamos a esta Copa del Mundo en otros ciclos olímpicos desde que llegas al aeropuerto encuentras cosas de los Juegos Olímpicos, todo vestido de Juegos Olímpicos y en este ocasión no nos tocó ver nada. La alberca todavía no tiene nada de Juegos Olímpicos, en la calle no se ve nada de Juegos Olímpicos, la calle está muy sola, no hay gente, en la tele no hemos visto algo diferente o dedicado a los Juegos Olímpicos".

“Está difícil también imaginártelos, a pesar de que sigue muy latente en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestro corazón estos Juegos Olímpicos, porque para nosotros son muy importantes. Sí se ve que ahorita no es la prioridad para el país y lo entiendo. Todavía no se siente la fiebre de los Juegos Olímpicos en Japón”, relató la doble medallista olímpica y campeona mundial en conferencia virtual desde la sede olímpica.

Espinosa, quien junto con Melany Hernández conquistó la plaza olímpica para el país en el trampolín de 3 metros sincronizados en el Campeonato Mundial Gwangju 2019 aplaudió los estrictos protocolos sanitarios que se implementaron en Tokio para la Copa del Mundo.

“Son muy diferentes estos Juegos Olímpicos, cómo se están viviendo, tengo la gran fortuna de haber vivido muchos ciclos olímpicos y que me hubieran tocado estos también me gusta porque nadie me los va a contar, los estoy viviendo y va a ser algo que va a quedar en la historia de los Juegos Olímpicos.

Es triste en cierto modo saber que no puedes convivir con otros atletas, que está muy restringido, todo el tiempo tienes que estar con cubre bocas, cuidado la sana distancia.

“Es muy diferente, pero les agradezco mucho que se tomen estas medidas, estos protocolos, yo que ya lo viví y Melany que también lo vivió de cerca, es algo que está muy feo y no quisiera que nos volviéramos a contagiar. Son protocolos que se deben cuidar, es triste pero es entendible al 100 por ciento”, mencionó.

Después de un año de inactividad, Paola y Melany disputaron la Copa del Mundo donde finalizaron en el noveno lugar.

