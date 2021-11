Pumas Acatlán, listos para enfrentar a Águilas Blancas pese a la controversia

Los Pumas de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán jamás imaginaron que la semana previa a su partido contra las Águilas Blancas se fuera a tornar de una manera tan controversial con una puñalada de su misma institución. Sin embargo, el equipo está concentrado en conseguir su segunda victoria al hilo en la temporada 2021 de la Liga Mayor de la Organización Nacional Estudiantil de Futbol Americano (ONEFA)

Sus hermanos, los Pumas de Ciudad Universitaria, lanzaron un comunicado firmado por su capitán Alejandro Prado en el que mostraron su inconformidad con el hecho de que el duelo entre la FES Acatlán y los volátiles de Santo Tomás se llevara a cabo en su casa. El argumento que presentaron en el comunicado es que los felinos de Naucalpan no tiene un porcentaje razonable de jugadores originarios de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“Es una semana difícil, con muchos distractores que hubiéramos querido que no existieran. Ni hablar, así es esto, así suele suceder cuando te empiezan a salir bien las cosas”, dijo el head coach de los Pumas Acatlán, Horacio García, en entrevista con RÉCORD.

“Sabíamos que podía pasar (el reclamo sobre los reclutados) pero no pensamos que fuera tan pronto ni de tan cerca. Lo que le pedí a los muchachos es que no se claven en cosas que no está en nuestras manos solucionar, ellos tienen su punto de vista podemos diferir con ellos pero está bien, no pasada nada”, agregó.

En la plantilla de los Pumas Acatlán están 20 jugadores que se incorporaron para 2021 procedentes de otras escuelas como los Aztecas de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP). La legislación de la ONEFA dio luz verde a estas incorporaciones ya que estudiarán posgrado en la FES Acatlán.

En el interior del equipo la situación no ha afectado la preparación del encuentro ni el ímpetu de jugar en Ciudad Universitaria, a pesar de que sea a puerta cerrada. Johan López, quarterback de los Pumas Acatlán, habló con RÉCORD sobre el animo que hay en sus compañeros. El pasador fue uno de los elementos que llegó procedente de la Universidad del Valle de México (UVM) para reforzar a la escuadra felina.

“Nosotros a lo nuestro, estamos enfocados en nuestra temporada y así ha sido. El coach Horacio ha sido muy claro, nosotros estamos enfocados en lo nuestro”, dijo López quien aprovechó para hacer hincapié en el compromiso que tiene con la institución y los colores auriazules.

“Yo se los decía en la primera jornada a ellos, yo desde el principio sentí los colores de la UNAM y yo represento a la UNAM. Vamos a comportarnos de la mejor forma, vamos a intentar ganar y yo creo que ese es el punto, representar a la Universidad de la mejor manera”, declaró.

