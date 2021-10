Pumas CU: Incorpora yoga en sus entrenamientos

Los Pumas de Ciudad Universitaria agregaron un ingrediente especial en su preparación rumbo al inicio de la temporada de Liga Mayor de la Organización Nacional Estudiantil de Futbol Americano (ONEFA) el próximo 6 de noviembre, cuando visiten a los Borregos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey campus Guadalajara, en lo que será el regreso de la competencia estudiantil de esta disciplina deportiva en el país, luego de un año de pausa por la pandemia ocasionada por la covid-19.

Ahora los auriazules cuentan con sesiones de yoga entre sus entrenamientos, como parte del proyecto que tiene la Asociación Deportiva de Yoga de la UNAM (AYUNAM) para inculcar la práctica de esta disciplina en todos los equipos representativos de la máxima casa de estudios, con la intención de mejorar la concentración, disminuir estrés, aminorar lesiones y aumentar la capacidad pulmonar de cada uno de sus integrantes al trabajar una respiración consciente.

Ana Laura Valdez Espinosa, presidenta de la AYUNAM, y Mariana Edith Ramírez Reyes, secretaria de la misma, encabezaron el primero de estos entrenamientos específicos, luego del partido conmemorativo por los 75 años del estadio Ciudad de los Deportes, en el cual los felinos derrotaron a los Aguiluchos del Heroico Colegio Militar con marcador de 31-6.

“Al hacer yoga pude tranquilizarme mentalmente. Siempre tenemos la mente llena de pendientes y esto me dio un respiro, me fui un poco de este mundo, me di cuenta de que nuestro cuerpo es como una máquina biológica y tenemos que darle ese agradecimiento por lo que nos permite hacer. Algunos estiramientos son algo complicados porque no estamos habituados a su práctica, pero disfruté todo lo que hicimos”, expresa José María Mancera Blanco, alumno de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, y linebacker del equipo auriazul.

Por su parte, Ana Laura Valdez destaca que “en el yoga no se compite, sino que es una disciplina espiritual e introspectiva, justo ahí damos un giro a lo que ellos acostumbran. Buscamos que sincronicen la respiración con su movimiento, que sientan su cuerpo, que sean conscientes de cada uno de sus movimientos. Hacemos ejercicios mucho más profundos, entonces hay beneficios emocionales porque en las aperturas de pecho hay una descarga emocional, por ejemplo”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SEAN WAINUI: ESTRELLA DEL RUGBY MURIÓ EN ACCIDENTE AUTOMOVILÍSTICO