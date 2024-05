Rafa Nadal listo para competir en Roland Garros: “Quiero luchar realmente”

18 años después Rafa Nadal volverá a competir una vez más en el Grand Slam donde todo comenzó en su carrera, Roland Garros, y tras un par de años complicados debido a las lesiones que lo han perseguido constantemente, busca hacer dar una actuación a la altura este año.

A pesar de que se ve lejano el título número 15 de Nadal en Ronald Garros, el principal objetivo del tenista español es no sentirse como el los abiertos de Madrid y Roma, en donde el tema físico no lo dejó competir realmente.

"No me quiero sentir en Roland Garros como me sentí en Madrid o en Barcelona, sin poder luchar realmente", declaró Nadal para France 2.

El sorteo para conocer el cuadro del certamen se hará este mismo jueves y el domingo 26 de mayo comenzará el que podría ser el último Roland Garros de Nadal, por lo que más allá de que no es uno de los favoritos para llevarse el Grand Slam, los aficionados están ilusionados de ver al histórico español.

Nadal, quien es considerado el rey de Roland Garros, llega como el número 276 del ranking ATP, pese a eso, Rafa logró juntar en su primera practica a más de 6 mil aficionados que vitorear y corear su nombre.