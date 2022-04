Rally de las Naciones: Carlos Andrade, de aficionado a piloto en diez años

Corría el 2012 cuando un joven llamado Carlos Andrade invirtió poco más de dos mil pesos de sus ahorros para vivir la experiencia total del Rally de Guanajuato. Inmediatamente el oriundo de Hidalgo quedó flechado por el espectáculo que los pilotos, los navegantes y sus vehículos le entregan al público. A una década de haber asistido por primera vez como aficionado, Andrade logró debutar en el Rally of Nations en el bajío.

“Hace 11 años comencé a ver vídeos en YouTube y me empezaron a salir vídeos de Rally. Me llamaron la atención los coches y decidí que quería conocer este tipo de carreras”, relató el piloto del equipo VP Garage en entrevista con RÉCORD. “Hace 10 años exactamente vine a Guanajuato al WRC y me enamoré del rallismo”, agregó.

El mexicano está compitiendo en el Rally of Nations abordo de un Nissan March que apenas tiene las mínimas modificaciones para participar. Pese a tener en sus manos el vehículo más modesto del equipo VP Garage, Andrade agradece la oportunidad de poder aprender de pilotos de renombre como el noruego Mads Østberg, el español Nil Solans y el mexicano Miguel Granados.

“Me siento muy halagado porque ni yo imaginaba que iba a compartir equipo con estas grandes personas”, mencionó con mucha emoción el piloto mexicano. “Agradezco a VP Garage, a Víctor Pérez Couto y todo el equipo que hace un gran trabajo y me han apoyado en todo. Desde que entré no he perdido el apoyo y la comunicación”, señaló el joven piloto mexicano.

“Me siento muy emocionado, son sentimientos que te inundan y hasta te dan ganas de llorar porque ha pasado mucho tiempo desde que era aficionado y ahora ya estoy compitiendo, la verdad es bastante agradable y emocionante”, concluyó.

