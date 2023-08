Santi González y Rodrigo Pacheco, sin invitación oficial para Panamericanos

Tanto Santiago González como Rodrigo Pacheco, confirmaron que ninguna autoridad deportiva del país se les ha acercado o les ha extendido alguna invitación para poder representar a México en Juegos Panamericanos y si así fuera, ambos prefieren atender sus carreras personales en el tour.

Ninguno de los dos asistió recientemente a los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se realizaron en El Salvador, debido a los recientes líos que existen entre los tenistas y la Federación Mexicana de este deporte y parece que ocurrirá lo mismo ahora para Panamericanos.

“Ni me llamaron para los Centroamericanos. Ya he jugado dos o tres veces juegos Panamericanos y me ha ido bien, afortunadamente. Si puedo y está en mi calendario me encantaría. Creo que en octubre tengo por ahí algunos torneos en Europa y estoy luchando para ir al Masters de Turín, si se empalma con este torneo no podría asistir, pero primero que me inviten y veremos”, confirmó Santiago, quien se encuentra disputando los dobles en el Abierto de Los Cabos.

La mayor justa deportiva del continente se realizará del 20 de octubre al 5 de noviembre en Santiago de Chile.

Pacheco, por su parte, esperará a platicar con los directivos y a ver si las fechas de la temporada de juniors se lo permiten, ya que, de lo contrario, optaría por cerrar este 2023 con sus últimos torneos en esta categoría antes de dar el salto en 2024 al profesionalismo.

“A mí tampoco me hicieron la convocatoria para jugar en los Juegos Centroamericanos y para los Panamericanos no me han llamado, también no sé la fecha exactamente cuándo es, si es a la par de los Masters de Juniors yo creo que le daría prioridad. Es mi último año juvenil y es algo que vengo luchando todo este año y si gana este torneo sería como el mejor logro en juvenil. Todo depende de fechas, pero lo más importante es si me hacen la convocatoria, si no me hacen la convocatoria, aunque esté la fecha no podría asistir”, expresó.

Justo hoy por la mañana la Federación Mexicana de Tenis, anunció a Leo Lavalle como nuevo capitán mexicano de Copa Davis, situación que a Santiago González no le agradó, no por Leo, con quien tiene una excelente relación, sino porque dejan a los tenistas sin voz ni voto.

“Ya íbamos muy avanzados con el tema de la Copa Davis y hoy en la mañana nos encontramos con esta sorpresa de que una vez más nos imponen a alguien, no tengo nada contra Leo, de hecho es un muy buen amigo mío, pero no sabemos lo que está pasando y hay que solucionarlo”, afirmó.

