¡Histórico! Santiago Ramos logró la pole en Fórmula 3 y celebró cantando 'Los Marcianos'

Sergio 'Checo' Pérez buscará regresar al podio en la Temporada 2024 de la Fórmula 1 este fin de semana en el Gran Premio de Emilia-Romagna. Sin embargo, en el primer día de actividades quien se llevó los reflectores fue su coterráneo Santiago Ramos.

El tapatío de 20 años se quedó con la pole position en el Gran Premio de Imola y comandó el 1-2-3 que logró el equipo de Trident en la tercera fecha del campeonato de la Fórmula 3. Santiago marcó un tiempo de 1:31.767 y superó a sus compañeros Sami Meguetounif y Leonardo Fornaroli.

"Me siento muy contento; sabíamos que seríamos rápidos este fin de semana. Tenemos el ritmo. Después de Melbourne no me sentía confiado porque no fue un buen fin de semana. Sabíamos que sería una pista difícil con las modificaciones, pero me siento feliz de decir que logré la pole", declaró Ramos Reynoso en conferencia de prensa.

De inicio, Santiago no se creyó haber ganado la pole position cuando su equipo se lo informó por la radio. "No, no, no, no, no, no. ¿Estás bromeando? Esta bien, como dice… Los Marcianos llegaron ya, y llegaron bailando el cha cha cha. ¡Whoooo!", celebró el mexicano, que cantó la popular canción de 'Los Marcianos' a petición de sus ingenieros.

El tapatío largará este sábado en la P12 debido a la parrilla inversa en la Carrera 1, en la cual el también mexicano Noel León saldrá en primera fila, tras clasificar P11. Mientras que será en la Carrera 2 el domingo que Santiago Ramos buscará su primer podio y primera victoria en Fórmula 3.

