Tiger Woods reapareció tras accidente: 'Me siento afortunado de tener mi pierna'

“Me siento afortunado de estar vivo y también tengo la extremidad”. El Tigre está de vuelta, al menos para estar con sus compañeros del PGA Tour y frente a las cámaras, con una sonrisa que ilumina la cita del Hero World Challenge en Nassau, Bahamas.

Tras el accidente de hace nueve meses que le destrozó la pierna derecha, es un triunfo verlo entrar al lugar con su propio pie, renovado: “Estoy agradecido que alguien arriba me esté cuidando, de que no sólo pueda estar aquí, sino también de caminar sin prótesis”, lanza Tiger Woods en su primer contacto cara a cara con la prensa.

No es casualidad que regrese justo en el Hero, pues su historia está escrita como guión de película de Hollywood: entre el llamado a la aventura y su ascensión al Olimpo hay innumerables retos que sólo un héroe puede superar, que se vuelven cada vez más complejos. Tiger lo logra otra vez y se convierte en una nueva persona, sin la obsesión de volver a ser el número uno, sino a la espera de cómo responde su cuerpo.

“Recuperarse esta vez ha sido mucho más complicado: lo de la pierna izquierda es un nivel, está lo de la espalda que es otro nivel, y luego está lo de la pierna derecha… es muy difícil explicar lo complicado que es estar inmóvil por tres meses. Ya quería salir, era mi meta, especialmente para alguien que ha vivido siempre afuera. Finalmente llegué al punto de la transición de la silla de ruedas, a las muletas y ahora a nada.

“Hubo momentos duros. Realmente muy duros. El dolor fue grande muchas veces. Y aún falta camino”, reflexiona Tiger en el campo de golf de Albany, Nassau, donde RÉCORD le sigue el paso.

Bajar de la cima al suelo de un golpe no es algo nuevo para Woods. Cinco operaciones de rodilla y cinco más de espalda lo han regresado al piso y ha logrado conquistar de nuevo el punto más alto. Esta vez es distinto.

“He tenido que escalar ya varias veces y he logrado un buen recorrido en mi carrera”, reconoce Tiger, quien tras hacer un recuento de cómo emergió para ganar el Masters en 2019, lanza contundente: “Esta vez no veo esa tendencia para mí. No tendré la oportunidad de practicar por las condiciones de mi pierna, ni de trabajarla. Sólo no la tengo. Sólo tendré una forma distinta de hacerlo y estoy en paz con eso. Ya hice la escalada suficientes ocasiones”.

“No veo que esta pierna sea lo que era, además que nunca tendré la espalda como era, el reloj está corriendo. Me estoy haciendo viejo. Todo esto significa que tomaría todo un calendario completo, con práctica y rehabilitación, para lograrlo, y ya no tengo deseos de hacerlo”, remata Tiger.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: FÓRMULA E: NUEVA GENERACIÓN DE LOS MONOPLAZAS GEN3 FUE PRESENTADA