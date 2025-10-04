¡De ensueño! 'Hobbit' Bermúdez regresó a las canchas con gol en Liga de Expansión

Más de un año después de la desafortunada lesión de tibia y peroné que sufrió en contra de Dorados de Sinaloa, Christian 'Hobbit' Bermúdez ha vuelto a ser parte de un partido de la Liga de Expansión MX con los Potros de Hierro del Atlante, quienes recibieron en el Estadio Agustín Coruco Díaz a Coyotes como parte de la Jornada 10 del Apertura 2025.

El regreso del 'Hobbit' no trajo solamente su salida a la banca como noticia principal, pues como si eso fuera poco, la historia que había por contar sería aún mayor en el campo de los azulgranas.

Bermúdez regresó de buena manera a las canchas | Imago7

Como si nunca se hubiera ido

El partido lo comenzó a ganar Atlante desde los 18 segundos de haber iniciado; después de eso, los Potros no soltaron la ventaja, misma que llevaron hasta la recta final del encuentro, específicamente al minuto 86 cuando Bermúdez ingresó al terreno de juego poco más de un año después de haber sufrido una aparatosa lesión en un partido del Apertura 2024 ante Dorados de Sinaloa en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Por si fuera poco, aún faltaba uno de los mejores momentos de la noche, pues tan solo seis minutos después, al 90+2', Christian Bermúdez firmó un regreso de ensueño cuando recibió un rebote dentro del área y con un derechazo volvió a anotar en su carrera después de haber estado fuera de las canchas por casi un año y un mes después.

¡GOOOOOL DEL HOBBIT!



🐎 Christian “El Hobbit” Bermúdez anota un GOLAZO en su regreso al futbol con los Potros de Hierro tras 386 días tras su lesión.@Atlante 2️⃣-0️⃣ @Coyotes_Oficial



🎙️: @raulsarmiento y @emiliano_dlr4 #TodoEsPosible pic.twitter.com/8hrtSbdHSh — Hi! Sports TV (@HiSportsTV) October 5, 2025

El partido lo ganó Atlante 3-0, pues tan solo momentos después del gol del 'Hobbit', Rubén Coubert también pudo anotar, dejando al final una victoria por goleada de parte de Atlante que ahora se afianza como uno de los tres mejores equipos del campeonato, pues se ha quedado en el tercer lugar con 19 puntos, pese a haber arrancado de no tan buena manera.

¿Cuándo se lesionó el 'Hobbit' Bermúdez?

Fue el 13 de septiembre de 2024 cuando en un partido ante Dorados de Sinaloa en el Estadio Ciudad de los Deportes, el defensor de los sinaloenses Luis Ruiz tuvo una entrada temeraria sobre la pierna derecha de Bermúdez, causando de manera inmediata una fractura de tibia y peroné.

El momento de la terrible entrada que mandó al Hobbit Bermúdez al hospital 😣



El jugador de Dorados, Luis Ruiz recibió roja directa 🟥



Tras la trifulca otros dos jugadores de la visita fueron expulsados y uno más del Atlante 😰 pic.twitter.com/053jCMu2Cf — ESPN.com.mx (@ESPNmx) September 14, 2024

En aquel partido, también hubo un conato de bronca, pues después de la desafortunada situación que vivió el veterano jugador de los Potros, sus compañeros salieron a defenderlo con empujones y algunos intentos de golpes dirigidos a Ruiz, quien solamente se defendía de los rivales que buscaban una explicación del por qué había llegado de esa manera sobre el 'Hobbit', pero de manera agresiva por el calor del momento.

Hoy en día, un año y 21 días después de aquel fatídico día para Christian Bermúdez, el 'Hobbit' ha regresado de la mejor manera posible, anotando un gol con el que seguramente soñó durante todo el tiempo de su recuperación, dejando pasar solamente seis minutos desde su entrada hasta el momento en el que anotó ante su afición.

El 'Hobbit' hizo gol en sus primeros minutos de vuelta a las canchas | X: @Atlante